Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

Fernando Cornejo ya no forma parte del Municipio de Guayaquil. La salida del exfuncionario, quien durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez acumuló hasta cuatro cargos de alta responsabilidad, fue confirmada a EXPRESO por Alex Anchundia, gerente de Segura EP.

La confirmación llega después de semanas marcadas por la incertidumbre en torno al paradero institucional de Cornejo. Su ausencia había generado cuestionamientos públicos, especialmente porque era uno de los rostros más visibles de la gestión municipal y vocero recurrente en ruedas de prensa y operativos.

En conversación con este Diario, Alex Anchundia ratificó que la desvinculación es total. “Él ya no está en el municipio, en Segura EP tampoco. Desde el día que él renunció no hemos tenido realmente ningún contacto con él.”, afirmó.

Consultado sobre si se trata de la misma renuncia que circuló en redes sociales el pasado 13 de febrero, precisó: “El día que se hizo público creo que fue un viernes (13 de febrero). Con esa renuncia fue exactamente. Desde ese día no hemos tenido contacto y ninguna acción posterior ni de ninguna orden ni disposición desde él”, detalló Anchundia.

Cornejo desempeñaba simultáneamente funciones como Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; Presidente del directorio de Segura EP; Presidente de Circular EP; y Director General de Gestión Ejecutiva, concentrando áreas operativas y estratégicas dentro del Cabildo.

Sobre si la dimisión abarcó todas sus responsabilidades, Anchundia sostuvo: “Tengo entendido que es en todos los cargos, desde el día que renunció no he tenido contacto con él”, reafirmó.

En medio de versiones sobre presuntos despidos masivos en Segura EP tras la salida de Cornejo y el allanamiento del Gobienro, el gerente descartó esos señalamientos. “Es totalmente falso. Hemos seguido trabajando, hemos logrado algo que la comunidad, la ciudad pedía, ¿no? Que era que trabajemos juntos con en pro de la ciudad con Policía Nacional, con los recursos de Segura EP”, recalcó.

Fernando Cornejo constantemente atendía rueda de prensas municipales

Cornejo se mantiene en silencio al igual que el Municipio

La última aparición pública de Cornejo se registró el 12 de febrero, cuando participó en la marcha convocada tras la detención del alcalde Álvarez, aunque en esa ocasión su intervención fue discreta.

Desde el 13 de febrero no ha emitido nuevos pronunciamientos en sus redes sociales, donde su última publicación estuvo relacionada con actividades de Circular EP.

Hasta el cierre de esta nota, el departamento de Comunicación del Municipio no ha ofrecido una postura oficial ni ha atendido los pedidos de entrevista formulados por este medio respecto a este particular.

