Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

Ramiro García afirma que Goleada y Triple A parten de los mismos hechos y cuestiona la legalidad del proceso

La defensa de Aquiles Álvarez sostiene que el caso Goleada constituye una tercera investigación basada en los mismos hechos ya examinados en el proceso Triple A. Su abogado, Ramiro García Falconí, anunció que solicitarán la nulidad del expediente al considerar que se inició sin la debida notificación y con presuntos vicios procesales. Según la estrategia jurídica, ambas causas parten de una misma conducta relacionada con la comercialización de combustibles entre 2021 y 2022, aunque hayan sido tipificadas bajo diferentes figuras penales.

El pronunciamiento se produce después de que el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, asegurara que ambos procesos investigan conductas distintas. De acuerdo con la Fiscalía, Triple A se refiere a una presunta comercialización irregular de combustibles, mientras que Goleada aborda supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Para la defensa, sin embargo, la diferencia radica únicamente en la tipificación jurídica. García sostiene que las dos investigaciones parten de la comercialización de combustibles ocurrida entre 2021 y 2022, antes de que Álvarez asumiera la Alcaldía.

“Que a una misma conducta le den distintas valoraciones penales no deja de ser el mismo hecho. Si en un caso dicen que es comercialización ilícita, en otro lavado y en otro defraudación tributaria, siguen siendo los mismos hechos”, afirmó.

Los antecedentes del proceso Triple A

En el expediente Triple A, Álvarez fue vinculado en calidad de representante legal de una empresa comercializadora que intermediaba entre Petroecuador y estaciones de servicio. Según su abogado, la compañía no expendía combustible al consumidor final y todas las transacciones se realizaron con respaldo documental, tributario y bancario.

García explicó que, posteriormente, se abrió una investigación por lavado de activos basada —según sostiene— en los mismos hechos. Añadió que en diciembre se habría iniciado una tercera indagación sin notificación previa, la cual derivó en el caso Goleada.

La notificación, eje de la defensa

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la defensa es la falta de notificación del inicio de la investigación previa en Goleada.

“Nos enteramos cuando se produjo la detención. Tenían la obligación de notificar. Sin notificación, todo lo actuado es nulo”, sostuvo.

El abogado indicó que existen otros elementos que, a su criterio, también podrían generar nulidades procesales, aunque evitó precisarlos. “Hay varias nulidades más, pero no puedo adelantar mi defensa”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de unificar ambos procesos, García señaló que ya no sería viable, dado que Triple A se encuentra en fase de audiencia de juicio. “Como no podían extender ese caso, iniciaron otro con las mismas conductas”, afirmó.

Desde la Fiscalía se mantiene la postura de que se trata de investigaciones independientes.

Fotografías difundidas por la defensa muestran al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, portando el grillete electrónico horas después de su detención. cortesía

El informe del grillete electrónico

La defensa también se refirió al reporte del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) sobre el dispositivo electrónico que Álvarez debía portar en el marco de Triple A. El informe menciona alertas técnicas y anomalías, e incluso que al momento de la detención no llevaba el equipo colocado.

Para García, estos dispositivos presentan fallas frecuentes. “Son de muy mala calidad, emiten alertas y hasta se abren solos”, sostuvo.

Reiteró que su cliente no intentó evadir a la justicia y que acudió a todas las convocatorias judiciales, incluso a aquellas en las que su presencia no era obligatoria. “Nunca hubo intento de fuga. Estaba en su casa, en su cuarto, en su cama”, afirmó.

Supuesto incidente en Cotopaxi

Sobre versiones que circularon respecto a un presunto atentado en el centro carcelario de Cotopaxi, el abogado descartó que el hecho haya ocurrido.

“Fue totalmente falso”, dijo, y agregó que el rumor habría tenido como efecto generar presión emocional.

“Imagine lo que es para una esposa que le digan que su cónyuge fue atacado en una cárcel dominada por grupos de delincuencia organizada. Eso preocupa, y preocupa mucho”, añadió.

Condiciones actuales del alcalde

De acuerdo con García, Álvarez permanece en un pabellón común dentro del centro de privación de libertad. “Es una persona joven, fuerte. Está bien físicamente”, afirmó.

El jurista aseguró que la prisión preventiva no ha modificado la línea de defensa. “Seguimos peleando en derecho, utilizando las armas jurídicas que la Constitución nos provee. Mientras ellos montan narrativas, nosotros iremos desmontando cada una en lo procesal y en lo probatorio”, señaló.

Finalmente, consideró que la apertura de múltiples procesos no robustece la acusación, sino que respondería a un trasfondo político. “A quien desgasta es a ellos. Esto tiene un tufo político cada vez más evidente”, concluyó.