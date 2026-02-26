Daniel Noboa ordena protección para juez García tras denunciar amenazas

El presidente dispuso al Ministerio del Interior que realice un análisis de riesgo y brinde seguridad al magistrado

El presidente Daniel Noboa informó que se solidariza con el juez Jairo García por las amenazas recibidas y anunció que dispuso al Ministerio del Interior la aplicación inmediata de medidas de protección. Esto lo dio a conocer en una mensaje publicado en su red social X (antes Twitter).

En un comunicado oficial, el mandatario señaló que se ordenó realizar el Análisis de Riesgo Personal del magistrado y brindar “toda la seguridad necesaria” para que pueda ejercer sus funciones conforme a derecho, con independencia y sin presiones externas.

La disposición presidencial se da en un contexto de alertas por posibles intimidaciones contra operadores de justicia, lo que ha reavivado el debate sobre las garantías para el ejercicio judicial en casos de alta sensibilidad política y penal.

El Ejecutivo sostuvo que estas acciones buscan asegurar que los procesos judiciales se desarrollen sin interferencias y bajo condiciones que resguarden la integridad de los jueces, en medio de un escenario marcado por amenazas vinculadas a causas en trámite.

Interior informó que aplicó los protocolos de protección a operadores del sistema judicial ante presuntas amenazas relacionadas con el proceso caso Goleada. Gustavo Guaman / Expreso

Juez Jairo García recibe resguardo policial, según Interior

El Ministerio del Interior anunció que activó los protocolos de protección para operadores del sistema judicial ante presuntas amenazas vinculadas al proceso del caso Goleada, en el que está implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La institución explicó, mediante un comunicado difundido este 26 de febrero, que la medida se adoptó tras una solicitud formal y luego de realizar un análisis y evaluación de riesgos.

Como parte de estas acciones, se dispuso la actualización del Análisis de Riesgo Personal del juez Jairo García, quien pertenece a la Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito.

La cartera de Estado precisó que los protocolos se activaron de manera inmediata para garantizar la seguridad del magistrado, quien actúa como juez ponente en el caso. Asimismo, señaló que estas medidas se ejecutan dentro de las competencias institucionales del Ministerio.

