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Edificio del ISSPOL
Edificio del Instituto de Seguridad Social de la Policía, en Quito.Archivo

Caso ISSPOL: definida la fecha para audiencia de juicio, según exdirector

Renato González, exdirector del ISSPOL, señaló que la convocatoria fue hecha para mediados de abril 2026

El exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Renato González, anunció que, tras cinco años de proceso sin sentencias, el tribunal a cargo de la causa convocó a la audiencia de juicio.

(NO TE PIERDAS: Isspol: El retorno de $ 170 millones de EE.UU., trabado por pugna de honorarios)

Se trata de la audiencia de juzgamiento por el caso de USD 216 millones en Bonos con Pacto de Recompra. González escribió: “Finalmente luego de más de dos años de espera, hemos sido convocados para los días 13, 14 y 15 de abril (2026) para la audiencia de juzgamiento del caso ISSPOL”.

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El pronunciamiento, difundido en la red social X, está acompañado de un documento en el que se detalla que la diligencia se realizará a las 08:15 en el Complejo Judicial Norte de Quito. El documento también identifica a los procesados en la causa:

  • Enrique Espinosa de los Monteros
  • Iván Proaño Silva
  • Patricio Duarte Tapia
  • Alfredo Valverde Moreno
  • John Luzuriaga Aguinaga
  • Rafael Nuques Ochoa
  • Luis Álvarez Villamar
  • Carlos Carbo Cox
  • Jorge Chérrez Miño
  • Luis Domínguez Viteri
María Paula Christiansen, exfuncionaria pública durante el gobierno de Rafael Correa, es mencionada en varias investigaciones relacionadas con el caso ISSPOL

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Pedido de prisión preventiva contra Chérrez

El documento también especifica, como primer punto de la resolución, que se ratifican las medidas cautelares dispuestas para todos los procesados, excepto para Luzuriaga, Álvarez Villamar, Domínguez y Chérrez.

Dice el documento: “de quien se solicita la medida de prisión preventiva puesto que a la presente fecha están fuera del país y no ha sido posible su localización, pese a que han comparecido con sus defensas técnicas, es necesario garantizar su comparecencia dentro del proceso”; por lo que se dispuso la prisión preventiva.

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