Caso ISSPOL: definida la fecha para audiencia de juicio, según exdirector

Renato González, exdirector del ISSPOL, señaló que la convocatoria fue hecha para mediados de abril 2026

El exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Renato González, anunció que, tras cinco años de proceso sin sentencias, el tribunal a cargo de la causa convocó a la audiencia de juicio.

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Se trata de la audiencia de juzgamiento por el caso de USD 216 millones en Bonos con Pacto de Recompra. González escribió: “Finalmente luego de más de dos años de espera, hemos sido convocados para los días 13, 14 y 15 de abril (2026) para la audiencia de juzgamiento del caso ISSPOL”.

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El pronunciamiento, difundido en la red social X, está acompañado de un documento en el que se detalla que la diligencia se realizará a las 08:15 en el Complejo Judicial Norte de Quito. El documento también identifica a los procesados en la causa:

Enrique Espinosa de los Monteros

Iván Proaño Silva

Patricio Duarte Tapia

Alfredo Valverde Moreno

John Luzuriaga Aguinaga

Rafael Nuques Ochoa

Luis Álvarez Villamar

Carlos Carbo Cox

Jorge Chérrez Miño

Luis Domínguez Viteri

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Pedido de prisión preventiva contra Chérrez

El documento también especifica, como primer punto de la resolución, que se ratifican las medidas cautelares dispuestas para todos los procesados, excepto para Luzuriaga, Álvarez Villamar, Domínguez y Chérrez.

Dice el documento: “de quien se solicita la medida de prisión preventiva puesto que a la presente fecha están fuera del país y no ha sido posible su localización, pese a que han comparecido con sus defensas técnicas, es necesario garantizar su comparecencia dentro del proceso”; por lo que se dispuso la prisión preventiva.

🚨🚨 finalmente luego de más de dos años de espera, hemos sido convocados para los días 13, 14 y 15 de abril para la audiencia de juzgamiento del caso @ISSPOL por los 216 MM en Bonos con Pacto de Recompra.



Van más de 5 años, NO HAY UN SOLO SENTENCIADO.



Ahí estaremos. JUSTICIA pic.twitter.com/a8AsGucCxR — Renato González (@RenatoGP75) March 19, 2026

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