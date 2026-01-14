Capturan en España a exgerente de empresa vinculada al caso Isspol

El exgerente de Ecuagran fue vinculado el 24 de noviembre de 2021 a un expediente por presunta falsedad de información

Enrique Heráclito Weisson Accini, exgerente general de la empresa Ecuagran y uno de los implicados en el millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), fue detenido este miércoles 14 de enero del 2026 en Madrid por agentes de la Policía española, en un operativo coordinado con la Policía Nacional del Ecuador a través de Interpol.

El exdirectivo mantenía un proceso judicial abierto en Ecuador, donde la justicia lo declaró responsable del delito de falsedad de información dentro del caso Ecuagran–Delcorp, una de las aristas del esquema financiero que derivó en uno de los mayores desfalcos registrados en el sistema de inversiones del Isspol.

La orden de captura internacional había sido emitida tras su salida del país y su presunto intento de evadir a las autoridades. Según información preliminar, Weisson Accini. será sometido a un proceso de extradición hacia Ecuador, donde deberá cumplir la sentencia impuesta y enfrentar las responsabilidades penales derivadas de las operaciones irregulares detectadas en las dos empresas agrícolas.

¿En qué consiste el caso Isspol?

El caso involucra pérdidas millonarias para miles de policías en servicio activo y en retiro, afectados por el colapso de bonos y obligaciones negociados con estados financieros adulterados.

La trama Ecuagran–Delcorp fue parte de una investigación más amplia sobre inconsistencias contables, emisión de información falsa y manipulación de documentos financieros, que permitió a las compañías sostener operaciones bursátiles sin respaldo real.

Las afectaciones incluyeron no solo al Isspol, sino también a otras instituciones públicas y privadas cuyos fondos fueron colocados en estos instrumentos. La detención en España representa un giro relevante en el avance judicial del caso, que durante años se ha visto marcado por fugas al extranjero, procesos de extradición pendientes y la búsqueda de los principales responsables del esquema financiero.

