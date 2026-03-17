Inicia proceso penal contra tres asiáticos por $165.000 hallados en Multicomercio

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos ingresaron al inmueble bajo el argumento de retirar objetos personales

La Fiscalía inició un proceso penal contra tres ciudadanos de origen asiático por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.

La Fiscalía inició el 16 de marzo un proceso penal contra tres ciudadanos de origen asiático por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, luego de que no lograran explicar la procedencia de 165.000 dólares en efectivo que tenían en su poder, informó el Ministerio Público mediante un comunicado.

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Los implicados, identificados como Xingrong, Xingbin y Yumei, fueron aprehendidos en la ciudad de Guayaquil, durante un control policial realizado dentro del perímetro de seguridad establecido tras el incendio registrado el pasado 11 de febrero en el edificio Multicomercio.

A pesar de los trabajos de extinción, el fuego se prolongó por casi dos días. De acuerdo con el informe policial, los sospechosos ingresaron el jueves anterior al inmueble bajo el argumento de retirar objetos personales de varios departamentos situados en el quinto piso.

Los agentes hallaron el dinero oculto en varias maletas. Gerardo Menoscal / Expreso

Hallaron dinero oculto en varias maletas

Sin embargo, durante la inspección, los agentes hallaron el dinero oculto en varias maletas. Tras el descubrimiento, la Policía procedió a detener a los tres ciudadanos y a incautar el efectivo encontrado.

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En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez ordenó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía.

El incendio, ocurrido el 11 de febrero, fue de gran magnitud y afectó al edificio Multicomercio ubicado en el centro de Guayaquil. Las llamas provocaron el colapso parcial de la estructura y permanecieron activas por más de 36 horas debido a la gran cantidad de material almacenado de forma antitécnica en el interior, según explicó en su momento el jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón. La emergencia obligó a evacuar varios inmuebles cercanos, aunque no se reportaron víctimas mortales.

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