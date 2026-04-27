Noboa oficializa a Jaime Bernabé como ministro de Salud pese a sus nexos con el sector privado

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Nuevo ministro de Salud El presidente firmó el Decreto 369 para posesionar al nuevo titular sanitario.

La designación ocurre días después de que el Gobierno prometiera revisar el perfil del funcionario.

El médico figuraba como accionista activo de clínicas y laboratorios médicos

El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 27 de abril de 2026 la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo como el nuevo titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la suscripción del Decreto Ejecutivo 369. Se convierte en el séptimo ministro en esta cartera de Estado desde que Noboa es presidente.

Nuevo encargado del Ministerio de Salud, pese a contradicciones en los requisitos

La medida administrativa se ejecuta apenas tres días después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, asegurara públicamente que el régimen retrasaba la firma del documento para revisar posibles conflictos de intereses del candidato.

Con la emisión de este decreto, el Ejecutivo entrega la rectoría del sistema sanitario nacional a un médico intensivista que mantenía inversiones activas en empresas como Semesa-Servicios Médicos S.A. e Interhospital S.A.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo.Cortesía

El nombramiento de Bernabé pone fin al encargo que mantenía la vicepresidenta de la República, María José Pinto, desde el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la formalización del cargo evidenciaba una falta de filtros técnicos en la designación de altas autoridades de Estado.

Apenas el 24 de abril, Morillo admitió en una entrevista televisiva que la posesión estaba en pausa temporal mientras se comprobaba que no existieran irregularidades éticas y se evaluaban las alertas sobre la omisión de sus bienes ante la Contraloría General del Estado.

Un polémico historial

Antes de la emisión del reciente decreto presidencial, el Ministerio del Trabajo levantó en apenas cuatro horas una prohibición legal que el funcionario mantenía por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Durante su paso fugaz de 27 días por la Dirección General del IESS en 2024, el actual ministro no registró su declaración patrimonial en los portales de control del Estado.

Fin a la gestión de María José Pinto

El artículo 3 del decreto deroga las funciones de la vicepresidenta Pinto y pone en vigencia inmediata la autoridad de Bernabé, quien hereda un sistema de salud colapsado por la falta de insumos y denuncias de mafias enquistadas en la red hospitalaria pública.