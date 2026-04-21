De accionista de clínicas a ministro: La red empresarial de Jaime Bernabé entre Guayaquil y Panamá

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Parte Interesada: Jaime Bernabé es un accionista activo del sector hospitalario privado, con su reciente nombramiento pasa al frente del organismo que dicta las reglas del juego para ese mismo sector.

Reto: Su vinculación con empresas como Semesa-Servicios Médicos S.A. e Interhospital S.A. genera una duda razonable sobre la imparcialidad en la toma de decisiones, especialmente en temas de derivaciones médicas, fijación de tarifas y control de calidad de laboratorios clínicos.

El presidente Daniel Noboa oficializó a Jaime Otton Bernabé Erazo como el nuevo titular del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, su llegada al gabinete no solo destaca por el vertiginoso levantamiento de un impedimento laboral en el Ministerio de Trabajo, sino por su extensa red de inversiones en el sector sanitario privado, que hoy pone bajo la lupa un conflicto de interés.

El emporio médico en Ecuador

Bernabé Erazo, médico intensivista, posee una estructura societaria activa en el país que interactúa directamente con el sector que ahora debe regular. Según registros de la Superintendencia de Compañías, el ministro figura como accionista en entidades clave:

Semesa-Servicios Médicos S.A.: Con el RUC 0993331155001, Bernabé mantiene una inversión de $ 12.037. Esta compañía se encuentra plenamente activa.

Interhospital S.A.: Representa una de sus mayores participaciones, con un capital invertido de $22.500.

International Laboratories Services Interlab S.A.: Registra acciones por $1.920.

Interserad S.A. y Empresalud S.A.: Otras firmas del sector salud donde mantiene cuotas de participación activa.

Jaime Bernabé Erazo tiene vinculación accionaria en empresas del sector salud como Semesa e Interhospital en Ecuador, y Medec Incorporated en Panamá.Captura de pantalla

La conexión con Panamá: Medec Incorporated S.A.

El rastro de sus negocios trasciende las fronteras. Bernabé Erazo aparece vinculado a la sociedad Medec Incorporated S.A. en Panamá, que guarda una relación directa con el sector de la salud y medicina prepagada en Ecuador. La existencia de capitales en jurisdicciones extranjeras por parte de altos funcionarios ha sido un tema de recurrente debate ético y legal en Ecuador, especialmente cuando se trata de autoridades que gestionan presupuestos estatales de sectores críticos como la salud.

¿Un conflicto de interés en el gabinete?

La designación de Bernabé genera interrogantes inmediatas. Como máxima autoridad del MSP, tendrá bajo su mando la regulación de precios de servicios médicos, la entrega de contratos y la supervisión de clínicas y laboratorios privados, sectores donde él mismo es un actor económico relevante. Su rol como administrador del Estado y su faceta como accionista de centros como Interhospital o Semesa es extremadamente delgada.

Perfil y antecedentes

Bernabé llega al cargo tras un breve periodo como Director General del IESS en 2024, periodo del que no registró en la web de la Contraloría Genera su declaración de bienes. Su nombramiento hoy se vio precedido por la eliminación de un impedimento en el Ministerio de Trabajo en menos de cinco horas, una maniobra que ha generado suspicacias en sectores políticos de oposición que cuestionan la rigurosidad de los filtros para el nuevo gabinete de Noboa.