El Ministerio del Trabajo levantó en pocas horas el impedimento de Jaime Bernabé

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Ministerio del Trabajo habilitó a Jaime Bernabé Erazo como ministro de Salud tras retirar su impedimento legal para ejercer cargos públicos en un lapso de cuatro horas.

Se trata de sexto titular de esta cartera en lo que va del periodo presidencial.

El Ministerio del Trabajo retiró el impedimento para ejercer cargos públicos a Jaime Bernabé Erazo, actual ministro de Salud, en un lapso de cuatro horas tras su designación oficial. La actualización del sistema de registro ocurrió este lunes 20 de abril de 2026, luego de que el funcionario figurara inicialmente con una prohibición por obligaciones pendientes con el sector público.

Cambio inmediato en el sistema laboral

Hasta el mediodía de este 20 de abril, Bernabé Erazo aparecía en la plataforma del Ministerio del Trabajo con un bloqueo. El registro detallaba una mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), situación que bloqueaba su capacidad legal para asumir el mando del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, a las 17:00, el sistema reflejó una cambio que lo dejó libre de deudas estatales y apto para la función pública.

Inestabilidad en la gestión sanitaria

Bernabé asume el cargo como el sexto ministro de Salud en menos de 29 meses de gestión del presidente Daniel Noboa. Su llegada ocurre tras la salida de figuras como Manuel Antonio Naranjo y la gestión temporal de la vicepresidenta María José Pinto, quien estuvo encargada de la cartera desde finales de 2025. El cambio de liderazgo responde a la necesidad de estabilizar la crisis que atraviesa el sistema sanitario del país.

Contexto de crisis hospitalaria en el país

La nueva autoridad recibe un sistema de salud con críticas por la falta de insumos y problemas en la atención hospitalaria. El retiro del impedimento laboral permite que el Ejecutivo formalice las acciones administrativas necesarias para que el ministro inicie sus funciones de manera oficial. La rapidez del trámite en la cartera de Trabajo generó diversas reacciones en el ámbito político, sobre todo porque esta misma cartera se negó a levantar el impedimento laboral de Alexandra Villacís, que lo mantuvo por dos meses para evitar que asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura, tras la salida de Mario Godoy.

Este procedimiento guarda similitud con los casos de Álvaro Rosero y Luis Darío Villacrés, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), quienes también obtuvieron certificaciones de aptitud en tiempos récord pese a sus bloqueos iniciales.