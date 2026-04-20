Noboa releva a Inés Manzano en medio de cuestionamientos por apagones

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Salida en medio de la crisis eléctrica: Inés Manzano dejará el cargo el 30 de abril de 2026, en un contexto marcado por apagones y cuestionamientos a la gestión del sistema eléctrico.

Cambios para corregir fallas: El gobierno de Daniel Noboa impulsa un nuevo liderazgo en el sector y ya ejecutó ajustes como el relevo en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Apagones por problemas operativos: Las interrupciones en ciudades como Guayaquil y Quito se atribuyen a mantenimientos y fallas de comunicación, no a falta de generación eléctrica.

El remezón en el sector energético ya tiene fecha. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, permanecerá en funciones hasta el 30 de abril de 2026, según anunció el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. El cambio, enmarcado dentro de una reconfiguración del gabinete, ocurre en medio de cuestionamientos por los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades del país.

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“El país necesita acelerar lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el mandatario al confirmar que habrá nuevas autoridades tanto en el área energética como en salud. Mientras en esta última cartera el relevo es inmediato, en el sector eléctrico se ha previsto una transición de varios días para garantizar la continuidad operativa y fortalecer la red nacional.

La salida de Manzano se da en una coyuntura incómoda. Aunque desde el Gobierno se insistió en que no habría apagones, en la práctica sí se reportaron interrupciones en sectores de ciudades como Guayaquil y Quito. La explicación oficial apuntó a trabajos técnicos no informados a tiempo y descartó una relación directa con la falta de lluvias o problemas estructurales en la generación hidroeléctrica.

Antes se hizo cambio en Cenace

Sin embargo, la presión creció y derivó en ajustes dentro del sistema. El 17 de abril, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) nombró como nuevo director ejecutivo a César Alfredo Aguilar Alvarado, en un movimiento que la propia entidad vinculó a los apagones de las últimas semanas.

Días antes, el 13 de abril, Manzano ya había anticipado una renovación en la cúpula tanto del Cenace como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción”, dijo entonces, al justificar los cambios tras fallas en la comunicación y coordinación de trabajos técnicos.

El detonante fue la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, que se realizó sin aviso previo a los usuarios afectados. Ese episodio evidenció fallas operativas y de comunicación que terminaron por acelerar decisiones en el sector.

Ahora, con la salida de Manzano en el horizonte, el Gobierno apuesta por un nuevo liderazgo que estabilice el sistema y recupere la confianza ciudadana. El reto no es menor: garantizar el suministro eléctrico en medio de tensiones internas y con un país que, tras los apagones, permanece en alerta.