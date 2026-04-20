Noboa ya suma más ministros de Salud que en la época de pandemia por COVID-19

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Cambio en el Ministerio de Salud Noboa acumula siete cambios en el Ministerio de Salud en dos años de gestión.

La rotación de este Gobierno rebasa a los seis titulares que enfrentaron la pandemia.

Jaime Bernabé, el nuevo ministro, registra una inhabilitación en el Ministerio de Trabajo.

En poco más de dos años de gestión, el Gobierno de Daniel Noboa ha posicionado a siete titulares en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta cifra supera la rotación de autoridades registrada en esa misma cartera de Estado durante el gobierno de Lenín Moreno, un periodo que estuvo marcado por la crisis sanitaria global del COVID-19.

Contextos diferentes, misma maniobra

Entre 2017 y 2021, la administración de Moreno sumó seis ministros de Salud, en un escenario de colapso hospitalario. La cadena inició con Verónica Espinosa, quien dejó el cargo en 2019 y fue censurada por la Asamblea Nacional.

Su sucesora, Catalina Andramuño, renunció en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia, alegando falta de asignación de recursos. La evidente crisis de salud orientó a varios cambios que no se sostuvieron hasta el final. Juan Carlos Zevallos asumió el mando, pero dimitió un año después y salió del país en medio del escándalo por la vacunación de una "lista VIP".

Rodolfo Farfán, Mauro Falconí y Camilo Salinas ocuparon el puesto en los meses finales del mandato, un periodo que cerró con un saldo de más de 35.000 fallecidos por el virus.

Referencial. Las personas tenían que usar obligatoriamente las mascarillas en 2020.CANVA

Con Noboa, ya van 7

Hoy, sin una emergencia sanitaria mundial, el escenario de recambios bajo el mandato de Daniel Noboa es numéricamente superior. La gestión ha contado con Franklin Encalada, Manuel Antonio Naranjo, Édgar Lama, Juan Bernardo Sánchez y Jimmy Martin, además del encargo temporal a la vicepresidenta María José Pinto

Todo esto ocurre mientras la ciudadanía denuncia una crisis de insumos para enfermedades catastróficas. Las quejas se centran en equipos dañados que suspenden cirugías, infraestructuras sin mantenimiento básico —como aires acondicionados en salas de diálisis— y un sistema de citas que posterga atenciones urgentes por meses.

Pasa también en materia energética

Esta constante rotación de autoridades no es un fenómeno exclusivo de la cartera sanitaria. Un escenario idéntico se vive en el Ministerio de Energía, donde el país ha visto desfilar a cuatro titulares en medio de la crisis de apagones: Andrea Arrobo (denunciada por el Ejecutivo por sabotaje), Roberto Luque (encargado), Antonio Goncalves (quien renunció tras el recrudecimiento de los racionamientos) e Inés Manzano, quien liderará la cartera como encargada hasta finales de abril de 2026, tras un anuncio presidencial que todavía no da nombre de la nueva persona encargada

El nuevo ministro de Salud no está habilitado para ejercer el cargo

El séptimo y más reciente cambio en Salud llegó este 20 de abril de 2026, con la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo. Sin embargo, horas después de su oficialización, el nombramiento abrió una interrogante administrativa. Según un certificado oficial del Ministerio de Trabajo correspondiente al Registro de Prohibiciones, Inhabilidades e Impedimentos Legales, Bernabé registra un impedimento vigente para ejercer cargos públicos.

Jaime Bernabé fue removido del IESS antes de asumir como ministro de SaludCortesía

E documento detalla que la restricción activa se debe a "deudas a entidades del sector público", reportadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Bernabé, médico intensivista, ya tiene un antecedente reciente en la función pública: se desempeñó como director general del IESS por apenas 27 días hasta abril de 2024. Ahora, su retorno al Ejecutivo no solo alarga la lista de ministros en el actual régimen, sino que revive un debate legal sobre la habilitación de funcionarios píublicos para ejercer el cargo.