¿Por qué el IESS destituyó a Jaime Bernabé? Claves de su salida antes de ser ministro de Salud

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé fue destituido del IESS antes de llegar a Salud.

La decisión fue unánime y se basó en la normativa vigente.

Además, registra impedimento legal según el Ministerio de Trabajo.

El reciente designado ministro de Salud, Jaime Otton Bernabé Erazo, fue removido en 2024 de la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la entidad. Su salida ocurrió tras apenas 27 días en el cargo. Este antecedente cobra relevancia tras su llegada al Ministerio de Salud.

El presidente Daniel Noboa lo designó como titular de Salud este 20 de abril de 2026. Sin embargo, su nombramiento se da en medio de cuestionamientos. Bernabe posee un impedimento legal vigente. Ambos elementos marcan el inicio de su gestión.

El documento señala que Bernabe mantiene obligaciones con el Estado. La entidad que reporta esta condición es el propio IESS. Este punto añade presión sobre su designación.

Resolución del IESS: salida por decisión unánime

El Consejo Directivo del IESS resolvió remover a Bernabé de su cargo de director general por unanimidad, según consta en la resolución oficial. En el documento se indica que la medida se adopta conforme a la normativa vigente. Además, se dispuso que sus funciones sean asumidas por la Subdirectora General de esa época, Erika Charfuelán.

La resolución menciona que la remoción se ejecuta en uso de las facultades del Consejo. Estas atribuciones están contempladas en la Ley Orgánica de Servicio Público. No se detallan causas específicas en el documento difundido. Aun así, la decisión fue inmediata.

El paso de Bernabé por el IESS fue breve. Inició funciones a comienzos de abril y fue removido antes de finalizar el mes en 2024. Este corto periodo se convierte en un antecedente clave. Sobre todo en el contexto de su nuevo cargo.

¿Qué dice el artículo 9 de la LOSEP?

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece restricciones para ejercer cargos públicos. La norma señala que las personas con deudas con el Estado no pueden ser nombradas. Esta condición se conoce como “inhabilidad por mora”. Aplica a obligaciones con instituciones públicas.

Entre las entidades incluidas está el IESS. También abarca otras instituciones del Estado. Sin embargo, la ley contempla excepciones. Si existe un convenio de pago vigente o la deuda es declarada, la inhabilidad podría no aplicarse.

Este punto es clave en el caso de Bernabé. El certificado oficial indica que sí registra impedimento. Pero no detalla si mantiene un acuerdo de pago activo. Esa diferencia podría definir su situación legal.

Nombramiento en medio de cuestionamientos

La llegada de Bernabé al Ministerio de Salud ocurre en un escenario complejo. Ecuador suma seis ministros en esta cartera durante el gobierno de Noboa. La rotación constante evidencia problemas en la gestión del sector. Su designación busca marcar un nuevo rumbo.

El nuevo ministro tiene experiencia en medicina crítica y gestión hospitalaria. Sin embargo, su paso por el IESS y su situación legal generan dudas. La atención está puesta en si podrá ejercer plenamente el cargo. También en cómo responderá el Ejecutivo.

Hasta el momento, no hay una aclaración oficial sobre su situación. El caso combina aspectos administrativos y legales. Esto podría influir en el desarrollo de su gestión. El sistema de salud vuelve a estar bajo presión.