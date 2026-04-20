Jaime Bernabé, nuevo ministro de Salud en Ecuador: su trayectoria y un paso fugaz por el IESS

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé es el sexto ministro de Salud en el gobierno de Noboa.

Estuvo solo 27 días al frente del IESS antes de su designación.

Su reto será estabilizar una cartera marcada por cambios constantes.

Jaime Otton Bernabé Erazo asumió el Ministerio de Salud Pública este 20 de abril de 2026 tras ser designado por el presidente Daniel Noboa. Con este movimiento, el país suma su sexto ministro de Salud en lo que va del actual gobierno. El cambio llega después de meses sin un titular fijo en la cartera. El nuevo ministro aterriza en un escenario marcado por la inestabilidad.

Antes de llegar al Ministerio, Bernabé tuvo un paso reciente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Allí fue nombrado director general el 2 de abril de 2024. Sin embargo, su permanencia fue corta. Se mantuvo en el cargo apenas 27 días, hasta el 29 de abril.

Ese antecedente se convierte en uno de los puntos más observados de su hoja de vida. Su salida del IESS se dio en medio de decisiones del Consejo Directivo. Pese a ello, ahora asume una de las carteras más sensibles del país. Su gestión será evaluada desde el arranque.

Experiencia en hospitales y cuidados intensivos

La carrera de Bernabé está ligada principalmente a la medicina crítica. Ha ocupado cargos dentro de hospitales públicos de alta complejidad. Su trabajo se ha concentrado en unidades de cuidados intensivos. Este perfil técnico marca su trayectoria.

Principales cargos en su trayectoria:

Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) — 27 días en funciones

Coordinador General de Medicina Crítica – Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Jefe del Área de Cuidados Intensivos (UCI) – Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Director Técnico – Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Médico Tratante – Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón

Médico residente – Hospital Clínica Miguel H. Alcívar

Médico intensivista – Hospital Militar de la II División del Ejército Libertad

Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos – Hospital Militar

Jefe de UCI – Complejo Universitario de Guayaquil

Médico tratante de UCI – Hospital Gineco-Obstetra Enrique C. Sotomayor

Formación y perfil profesional

Bernabé es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Estatal de Guayaquil. También obtuvo una licenciatura en Medicina y Cirugía por el Ministerio de Educación y Ciencia. Su especialización en Medicina Intensiva la realizó en España. Se formó en la Universidad Autónoma de Madrid.

Además, pasó por hospitales como el “Doce de Octubre” y el Severo Ochoa. Ambos centros son reconocidos en el ámbito médico europeo. Su formación se complementa con participación en congresos y publicaciones científicas. Estos elementos forman parte de su perfil académico.

Seis ministros de Salud en el gobierno de Noboa

La llegada de Bernabé se da en un contexto de alta rotación en el Ministerio de Salud. Desde que empezó la administración de Noboa, seis personas han pasado por el cargo. Esto evidencia dificultades para sostener una línea de gestión. También refleja tensiones en el sector.

Entre los nombres que ocuparon esta cartera están:

Franklin Encalada Calero

Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño

Edgar José Lama von Buchwald

Juan Bernardo Sánchez Jara

Jimmy Daniel Martin Delgado

Tras la salida de Martin en noviembre de 2025, el cargo quedó sin ministro. La vicepresidenta, Maria José Pinto, asumió temporalmente la administración. Ese encargo se extendió hasta abril de 2026. Ahora, Bernabé toma el mando en medio de esa transición.

El reto inmediato será sostenerse en el cargo y dar señales de estabilidad. La presión sobre el sistema de salud sigue siendo alta. Su desempeño marcará si este nuevo cambio logra o no un giro en la gestión. El foco está puesto en sus primeras decisiones.