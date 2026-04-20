Jaime Bernabé asume como ministro de Salud Pública: ¿quién es y qué retos enfrenta?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa designa a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud.

El médico tuvo un paso breve por el IESS antes de asumir el cargo.

También se anunció la salida de Inés Manzano en Ambiente y Energía.

El presidente Daniel Noboa anunció este 20 de abril la designación de Jaime Bernabé Erazo como nuevo ministro de Salud Pública de Ecuador. La decisión se da en un contexto de transición dentro de la cartera, que no tenía titular formal en funciones. El nombramiento busca estabilizar la conducción del sistema sanitario. La información fue difundida durante la tarde de este lunes en su cuenta oficial de X.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública había estado bajo la responsabilidad de la vicepresidenta María José Pinto. Ella asumió el manejo de la institución desde el 18 de noviembre de 2025, tras la salida de Jimmy Martin. Este esquema provisional se mantuvo durante varios meses. La nueva designación marca el cierre de esa etapa.

En paralelo, el Ejecutivo también anticipó modificaciones en otra área estratégica del Gobierno. Se trata del Ministerio de Ambiente y Energía, donde se prevé un relevo en la dirección. La actual titular, Inés Manzano, dejaría el cargo. Sin embargo, el cambio se concretará oficialmente el próximo 30 de abril.

¿Quién es Jaime Bernabé, nuevo ministro de Salud en Ecuador?

Jaime Bernabé Erazo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Estatal de Guayaquil. Además, cuenta con una licenciatura otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Su formación incluye especialización en Medicina Intensiva. Esta la realizó en la Universidad Autónoma de Madrid y hospitales de referencia en España.

Entre sus credenciales destacan estudios en el Hospital de Seguridad Social “Doce de Octubre”. También se formó en el Hospital Severo Ochoa, ambos en Madrid. Estas instituciones son reconocidas en el ámbito médico europeo. Su perfil está ligado a la atención crítica y hospitalaria.

En Ecuador, tuvo un paso reciente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí se desempeñó como director general durante 27 días. Su gestión se extendió del 2 al 29 de abril. Posteriormente, fue removido por el Consejo Directivo del IESS.