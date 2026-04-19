Hospital de Taisha bajo la lupa: "No hay medicinas ni higiene", dice Viviana Veloz

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Una fiscalización legislativa reveló graves fallas sanitarias y desabastecimiento en un hospital amazónico.

La denuncia surge tras la muerte de tres niños y nuevas alertas por enfermedades infecciosas.

El informe promete abrir un nuevo frente de debate sobre salud rural en Ecuador.

La asambleísta Viviana Velóz, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizó una fiscalización al hospital de Taisha el 18 de abril. La visita se dio tras la muerte de tres niños en la zona por falta de medicamentos y atención adecuada. El recorrido buscó constatar denuncias sobre desabastecimiento y fallas estructurales del centro de salud. La inspección se enmarca en un proceso iniciado por la comisión legislativa.

Durante la visita, Velóz afirmó que verificaron la falta de medicina, insumos y personal hospitalario. También revisaron posibles causas de fallecimiento infantil relacionadas con enfermedades infecciosas. El diagnóstico preliminar reveló problemas graves en infraestructura y servicios básicos. El informe será levantado como parte del proceso de fiscalización.

La legisladora describió condiciones sanitarias deficientes dentro del hospital. Mostró fallas en tuberías y la falta de higiene en áreas clave. “Ustedes pueden visualizar cómo se encuentra este lavabo… recolectan el agua en un recipiente”, dijo. Aseguró que esas condiciones “no son para ningún ser humano”.

Falta de medicinas e insumos en hospital de Taisha

Veloz denunció que el hospital no cuenta con alcohol ni gel desinfectante. Señaló que el abastecimiento de medicinas está por debajo del 50%.También indicó que una ambulancia no está en funcionamiento. La situación limita la capacidad de atención médica en la zona.

En el área de lavandería, el hospital no tiene maquinaria desde hace cuatro años.La falta de equipos afecta procesos básicos de limpieza hospitalaria.Según la asambleísta, esto agrava el riesgo sanitario para pacientes y personal.La fiscalización busca que estas fallas sean subsanadas de inmediato.

Velóz criticó la falta de inversión estatal en el sistema de salud local. “Sí tiene plata el gobierno para enviar a la vicepresidenta a recorrer hospitales a otro país”, cuestionó. Se refirió a la intención de adoptar modelos europeos de salud. Afirmó que ni siquiera se cubren necesidades básicas en la comunidad.

Enfermedades y muertes infantiles bajo investigación

La asambleísta mencionó que no se puede guardar silencio frente al fallecimiento de niños. Indicó que los casos se registran desde el año anterior en Taisha. Entre las enfermedades citó leptospirosis, tosferina y neumonía. Estas patologías afectan especialmente a la población infantil.

Velóz sostuvo que las comunidades cercanas dependen del hospital. La infraestructura también atiende a unas 2.000 personas en Huanpui. Gran parte de la población pertenece al pueblo Achuar. Las fallas impactan directamente en la salud comunitaria.

“Lo que hoy verificamos es indigno”, afirmó durante el recorrido. Añadió que la salud es un derecho y debe garantizarse con dignidad. La comisión elaborará un informe oficial con los hallazgos. El objetivo, dijo, es “dignificar la vida de la gente”.