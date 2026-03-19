Defensoría confirmó en la Asamblea la muerte de tres niños más en Taisha

Defensoría del Pueblo presentó la situación sanitaria en el cantón amazónico. Los menores de 11 meses fallecieron este 2026

La sesión de la Comisión de la Niñez se desarrolló este 19 de marzo 2026 de forma virtual.

La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de tres menores de 11 meses en Taisha, Morona Santiago, en lo que va de 2026. Un representante de la entidad compareció ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea y expuso la situación en ese cantón, del que eran oriundos los ocho niños fallecidos entre finales de 2024 e inicios de 2025.

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A la comisión legislativa fue convocado el defensor del Pueblo, César Córdova. Remitió un oficio en el que se excusó por no asistir y delegó a Rodrigo Varela, funcionario de la institución.

Para elaborar el informe intermedio de seguimiento a la situación en Taisha, la Defensoría solicitó información al Ministerio de Salud Pública. Según Varela, la respuesta incluyó un registro de fallecimientos.

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“En la respuesta, el Ministerio de Salud nos manifestó sobre el registro de los fallecimiento durante el año 2026. Hasta el momento, en ese reporte oficial habían registrado tres fallecimientos de niños menores de 11 meses”, indicó Varela.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo señaló que los menores eran del cantón Taisha y que los cuadros clínicos que presentaron estuvieron asociados, principalmente, a sintomatología respiratoria.

La situación en Taisha

La muerte de los menores no fue la única revelación durante la sesión. La Defensoría del Pueblo informó que se realizaron reuniones para avanzar en el abordaje de la situación sanitaria. Sin embargo, no asistieron autoridades del Municipio de Taisha ni de la Prefectura de Morona Santiago.

A esto se sumó la certificación del Ministerio de Ambiente respecto a un proyecto para dotar de agua potable al cantón. Según la información entregada por esa cartera de Estado, la viabilidad fue otorgada, pero no existe registro de que el proyecto haya iniciado.

Tras días de análisis a la población y al entorno, en Taisha se determinó qué bacteria fue la que causó la muerte a los niños. Cortesía

De forma paralela, el porcentaje de medicinas disponibles en el cantón, según la Defensoría, aún es insuficiente para cubrir las necesidades. “De acuerdo a los informes remitido se evidencia niveles parciales de abastecimiento de medicamentos”, señaló Varela.

Las cifras fueron las siguientes:

Medicamentos: 53%

Dispositivos médicos de uso general: 7%

Odontología: 90%

Insumos para laboratorio: 90%

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