Comisión de Niñez fiscalizará muerte de bebé entregado en caja en hospital de Macas

La Comisión de Niñez amplió la fiscalización por las muertes infantiles en Taisha y Macas

La Comisión de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia instaló este viernes 5 de diciembre su sesión 052, para conocer los avances del proceso de fiscalización abierto por la muerte de ocho niños de las nacionalidades Shuar y Achuar en Taisha, ocurridas entre 2024 y 2025.

Asimismo, durante la sesión, la asambleísta de RC y presidenta de la Comisión Viviana Veloz y la secretaria informaron que nueve asambleístas registraron asistencia, con lo cual se declaró quórum legal. En medio de problemas técnicos de conexión, verificación de quórum y recordatorios sobre la obligatoriedad de mantener la cámara encendida durante toda la jornada, tal como lo exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Avances y requerimientos enviados por la comisión

En esta línea, el asesor de la comisión, David Carrillo, detalló que desde la aprobación de la resolución (el 30 de julio de 2025) se enviaron requerimientos de información a los ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, al INEC, la Secretaría de Riesgos y la Defensoría del Pueblo.

Además, señaló que el Ministerio de Salud remitió informes previos y que aún no se han realizado las tomas de muestras de agua, una de las principales líneas de investigación sobre las posibles causas de las muertes infantiles.

Casos que causaron conmoción nacional

Posteriormente, la asambleísta de RC Paola Cabezas presentó un video que muestra la entrega del cuerpo de una bebé de un mes en una caja de cartón en el Hospital General de Macas, hecho que generó conmoción nacional. Cabezas calificó el caso como “una violación a los derechos humanos” y afirmó: “Lo ocurrido en Taisha no es un incidente administrativo, es un reflejo del abandono estatal hacia las infancias indígenas”.

A partir de este hecho, la legisladora mocionó ampliar el proceso de fiscalización para incluir las muertes recientes de una bebé en Macas y de una niña de tres años en Taisha que no recibió suero antiescorpiónico a tiempo. “Esta resolución es un acto de humanidad”, sostuvo.

Cuestionamientos al Ejecutivo y falta de insumos

Caso Macas: auditoría en Hospital General tras muerte de bebé entregada en una caja Leer más

En apoyo a la moción, el asambleísta de la RC, Ricardo Patiño señaló que “Nicole no murió por un escorpión, murió por abandono estatal”. También denunció la falta de insumos y desabastecimiento en los centros de salud amazónicos: “¿Cómo es posible que no exista un suero básico para salvar una vida?”.

Frente a ello, Patiño cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo y afirmó que la comisión continuará con la fiscalización pese a presiones: “Ahora nos quieren asustar. Pero vamos a fiscalizar el doble”.

Próximos pasos y cierre de la sesión

Finalmente, la sesión quedó enfocada en la aprobación de la moción presentada para ampliar el proceso de fiscalización. La mesa legislativa también se comprometió a concluir el informe técnico la próxima semana, con el fin de consolidar un análisis integral sobre la situación de las infancias amazónicas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!