Extensión del Metro beneficiará a más de 500 mil personas en el norte de la ciudad, asi lo explicó el alcalde Muñoz

Nueva fase del Metro incluye 5,3 kilómetros de túnel y cuatro estaciones en el norte de Quito.

Durante el programa radial Frecuencia Quiteña, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció la aprobación de un préstamo de 80 millones de dólares por parte del Directorio de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar parte de la extensión de la Primera Línea del Metro de Quito.

CAF aprueba 80 millones para extender Metro de Quito al norte

La ampliación comprenderá el tramo subterráneo que conectará El Labrador con La Ofelia, consolidando una obra estratégica para la movilidad en la capital. Según Muñoz, este respaldo internacional refleja la solidez técnica, financiera y administrativa del proyecto y demuestra la confianza de los organismos multilaterales en el sistema de transporte quiteño.

“Nosotros vamos firmes en el propósito de ampliar el Metro al norte de Quito. Desde hace dos años le planteamos a la banca multilateral la extensión del Metro.

CAF abrió el cupo y tiene lista una línea de 80 millones de dólares para que el Municipio pueda realizar la extensión del sistema de transporte”, señaló el alcalde.

Extensión de Primera Línea del Metro conectará El Labrador y La Ofelia

La extensión contempla 5,3 kilómetros de túnel y la construcción de cuatro nuevas estaciones, beneficiando directamente a más de 70 barrios y aproximadamente 500 mil personas.

Además, forma parte de una visión de largo plazo para consolidar una red de transporte público integrada, sostenible y equitativa, acorde al crecimiento de la ciudad.

“Al final del día, cuando ya contemos con los estudios, tenemos lista la financiación para extender a La Ofelia, y luego el Metro deberá llegar a Calderón”, recalcó Muñoz.

El proyecto, resultado de un trabajo técnico sostenido y gestiones directas del Metro de Quito y el Municipio ante organismos financieros, se perfila como un hito en la transformación del transporte masivo en la capital.

