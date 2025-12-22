Estos son los horarios de atención de los Centros de Revisión Vehicular en Quito?

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de Quito atenderán a los usuarios hasta las 17:00 del sábado 27 de diciembre, debido al cierre del ejercicio fiscal 2025, programado para el domingo 28, según lo dispuesto por la Dirección Metropolitana Financiera y la Tesorería Metropolitana.

La AMT recomendó a la ciudadanía tomar previsiones y completar el trámite de revisión dentro del plazo establecido para evitar contratiempos. Además, los servicios en línea de la entidad permanecerán temporalmente suspendidos durante el fin de semana.

Los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe informarán oportunamente la fecha de cierre de sus operaciones administrativas a través de los canales oficiales de la AMT. La institución aseguró que toda información oficial se difundirá únicamente por medios institucionales.

Según estadísticas de la AMT, entre enero y noviembre de 2025:

389.247 vehículos aprobaron la RTV.

167.776 vehículos quedaron en calidad de condicionados.

490.086 vehículos fueron matriculados.

Los vehículos que aún no han realizado este trámite obligatorio podrán hacerlo durante diciembre, pero deberán pagar las multas correspondientes por no cumplir la calendarización nacional:

$ 25 por no completar la matriculación (RTV + Permiso Anual de Circulación – PAC).

$ 25 por no cancelar el valor de la matrícula en el SRI.

$ 50 por inasistencia a la convocatoria de RTV.

Horarios de atención de diciembre 2025 en los CRTV de Quito:

Lunes a viernes: 07:30 a 17:00

Viernes 26: 07:30 a 18:00

Sábados 20 y 27: 07:30 a 17:00

Los centros de Florida, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Los Chillos atenderán según esta programación, asegurando que todos los vehículos cumplan con la normativa vigente para circular en la capital.

