Liga de Quito vs U. Católica: los finalistas de la Copa Ecuador 2025 vuelven a chocar

El Clásico Universitario llega con el recuerdo de que la Chatoleí venció a los albos en Copa Ecuador 2025.

Jugadores de Universidad Católica y Liga de Quito en uno de los cinco choques que tuvieron en el torneo de 2025,

Los partidos entre Liga de Quito y Universidad Católica dejaron de ser ‘simples duelos’ para convertirse en revanchas, desde que los santos vencieron al linajudo equipo albo en la final de la Copa Ecuador del año pasado.

Lea también: Jordy Caicedo, Kendry Páez y Hernán Galíndez: claves en el fútbol argentino

Y es que el recuerdo de la victoria (2-3) de la Chatoleí pone este sábado 14 de marzo de 2026 en escena un choque capitalino intenso y lleno de morbo.

Con la memoria aún ‘fresca’, los albos serán locales desde las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, en cotejo válido por la cuarta fecha de la LigaPro 2026. En vista de eso, Walter Iza y Diego Calderón, exjugadores nacionales, analizan como “importante y definitorio” este compromiso.

Elecciones en la FEF sí se realizarán: Esto dice Esteban Paz tras fallo Leer más

“Liga de Quito tiene una mejor plantilla actualmente y esa sed de revancha puede darle una pequeña ventaja para este partido. Sin embargo, no debe confiarse porque Católica tiene un equipo bastante consolidado”, evaluó el exatacante, también apodado como el Conejito.

CATÓLICA, SUPERIOR

Un ingrediente extra en esta rivalidad es que durante la temporada pasada el Trencito Azul mostró superioridad, no solo por ganar la final de la Copa Ecuador, sino porque de cinco ocasiones en las que se enfrentaron con Liga de Quito, la Chatoleí ganó en tres oportunidades, empató en una y apenas perdió un cotejo.

Si bien en ambos equipos algunos jugadores se han ido y otros llegaron como refuerzos, la sed de revancha está presente en Liga, mientras que en los camarattas persiste la frustración de la prematura eliminación de la Libertadores.

“Católica es un equipo bien estructurado, que ha cambiado pocos jugadores y mantiene la base del año pasado; en tanto que Liga perdió a jugadores importantes en ofensiva y su portero titular no atraviesa por su mejor momento”, añadió Iza.

En ese sentido, el exdefensor albo Diego Calderón analizó: “Es una temporada nueva y los momentos de ambos equipos no han sido buenos. Creo que va a ser un duelo muy atractivo”, mencionó.

Puntualizó además que el partido, que será dirigido por el árbitro Robert Cabrera, servirá para que el club que gane se libere de la presión y exigencia de sus hinchas. En ese aspecto, reconoció que Liga es el más “presionado”, ya que no ha tenido buenos resultados en los últimos encuentros.

Universidad Católica levantó, a costa de Liga, la Copa Ecuador en diciembre tras vencerlo 3-2. ARCHIVO / EXPRESO

ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS

Conocido ya como el Clásico Universitario, los dos clubes llegan golpeados por resultados desfavorables, sobre todo Católica, que fue eliminada en la primera fase de la Copa Libertadores.

En cambio, Liga, dirigida por el brasileño Tiago Nunes, viene de dos derrotas consecutivas en la LigaPro: 1-2 frente a Libertad y 0-2 contra Macará, jugando de local en el Rodrigo Paz Delgado, precisamente sede del encuentro de este sábado. Actualmente el club es octavo, a seis puntos de diferencia del líder, Independiente del Valle.

Del otro lado de la orilla, el equipo del entrenador ecuatoriano Diego Martínez aspira a mejorar su situación en la tabla de posiciones, donde se ubica séptimo, con un promedio de 1,5 goles por cotejo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!