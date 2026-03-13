Jefferson Intriago en Barcelona SC: Así llega el nuevo refuerzo torero

El mediocampista ecuatoriano asegura estar listo para el nuevo reto aunque viene como jugador libre.

Jefferson Intriago, mediocampista ecuatoriano, durante un partido oficial con el Mazatlán FC de la Liga MX

Tras varios días de expectativa por su fichaje, finalmente el mediocampista ecuatoriano Jefferson Intriago arribó la noche del jueves 12 de mazo a Guayaquil para incorporarse a Barcelona Sporting Club, club que venía analizando su contratación desde hace algunos días.

El volante, quien es jugador libre y cuyo último club fue el Mazatlán de México (2024-2025) fue abordado por los medios a su llegada al aeropuerto, donde expresó su felicidad por concretar su vínculo con el cuadro torero y asumir uno de los retos más importantes de su carrera.

“Feliz, feliz. La verdad que es una oportunidad muy grande, es un club con mucha exigencia y estoy ansioso por ya compartir con los compañeros” JEFFERSON INTRIAGO

🚨 Jefferson Intriago🇪🇨⚽️ será nuevo refuerzo de #BSC 🟡. Ya está en #Guayaquil. Volante de 29 años de edad



Noticia @sportbetec ✅ pic.twitter.com/4ZEK2utwFv — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) March 13, 2026

Llega trabajando por su cuenta

El futbolista explicó que se ha mantenido entrenando de forma individual mientras se definía su futuro, aunque reconoce que el ritmo de trabajo con el plantel será distinto.

Toque de queda Ecuador: ¿Habrá cambios en la fecha 4 de la LigaPro? Leer más

“He trabajado muy bien, he estado trabajando aparte estos días. No es lo mismo entrenar por fuera que estar con los compañeros porque los ritmos cambian, pero esperemos integrarnos pronto”, señaló.

Compromiso con el equipo

Sobre su llegada al equipo dirigido por César Farías, el mediocampista indicó que todavía no ha tenido una conversación extensa con el entrenador, aunque dejó clara su disposición para aportar.

“La verdad he conversado poco con el profesor, pero estoy comprometido al 100% por defender estos colores”, afirmó.

Intriago también recordó que el interés de Barcelona Sporting Club no es reciente, ya que en el pasado existieron acercamientos que finalmente no se concretaron.

“Siempre hubo acercamientos, pero por motivos ajenos nunca se había concretado. A uno como jugador le ilusiona que clubes tan grandes como Barcelona estén pendientes”, explicó.

Confía en el plantel

Antes de unirse al equipo, el volante ya ha seguido el rendimiento del conjunto amarillo y destacó las características del grupo.

“Sí, vi el partido. Tenemos un equipo con mucho orden y compromiso, y eso es muy importante para aspirar a grandes cosas”, concluyó.

Con su llegada, Barcelona SC suma una nueva alternativa en el mediocampo, en un movimiento que refuerza al plantel torero para los desafíos que tendrá en la temporada.