LigaPro 2026: Así queda la tabla tras la victoria de Aucas ante Orense en la fecha 6

Independiente del Valle continúa como puntero de la clasificatoria tras culminar todos los partidos. Conoce las ubicaciones

Concluyó la sexta jornada de la fase inicial de la LigaPro este lunes 23 de marzo con el primer triunfo del año de Sociedad Deportiva Aucas. El equipo de Norberto Araujo se impuso con autoridad en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, cerrando una fecha que mantiene a Independiente del Valle como el único dueño del liderato.

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Tras un inicio de temporada preocupante, El Papá logró doblegar 3-2 a Orense SC. El marcador se abrió temprano gracias a un golazo de Andrés Mena al minuto 3, quien eludió a la defensa rival para definir con clase. Antes de finalizar el primer tiempo (minuto 41), Piero Guzmán y Bruno Miranda (41' y 76') sentenciaron el encuentro, a pesar de los descuentos del visitante por medio de Eick Zambrano (85') y Sergio Vásquez (90'+8 de penal). Con este resultado, el equipo oriental abandona los últimos puestos y suma 6 puntos cruciales.

Por su parte, la jornada de lunes inició con un empate sin goles entre Guayaquil City y Leones del Norte en el estadio Christian Benítez, un resultado que poco ayuda a ambos en su afán por alejarse de la zona de descenso.

Partidos del sábado 21 de marzo en la fecha 6 de LigaPro

La actividad de la fecha 6 comenzó en el Rodrigo Paz Delgado el pasado sábado 21, donde Liga de Quito logró un ajustado triunfo 1-0 ante Manta FC. El héroe de la noche fue el defensor Ricardo Adé, quien con un cabezazo certero tras un tiro de esquina le dio los tres puntos a los albos.

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En la capital azuaya, el Deportivo Cuenca y Macará igualaron 1-1. Jorge Ordóñez puso en ventaja a los morlacos desde el punto penal, pero Federico Paz rescató un punto para los ambateños, que se mantienen como escoltas directos del líder. Asimismo, Delfín y Libertad no pasaron del 0-0 en un partido de pocas emociones en Manta.

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Partidos del domingo 22 de marzo en la fecha 6 de LigaPro

Ya el domingo, Independiente del Vale sacó la victoria 2-1 sobre Técnico Universitario en el Bellavista. Los Rayados demostraron jerarquía con un gol decisivo de Djorkaeff Reasco, asegurando así el liderato absoluto con 13 unidades antes del parón por Fecha FIFA.

Más tarde, ese mismo día en el Monumental, Barcelona SC empató 1-1 con Universidad Católica. El flamante refuerzo amarillo, Darío 'Pipa' Benedetto, marcó su tercer gol en el torneo, pero la Chatoleí reaccionó rápido en el segundo tiempo con un tanto de José Fajardo. Este resultado dejó un sabor amargo en la hinchada canaria, ya que el equipo no logra recortar distancias con la cima.

La sorpresa de la jornada la dio Mushuc Runa, que venció 2-0 a Emelec. Goles de Cristopher Angulo y Ronie Carrillo sellaron la primera victoria del Ponchito en la campaña 2026, hundiendo aún más a un equipo eléctrico que no logra levantar cabeza y sigue condicionado por su sanción de puntos.

¿Cuándo se juega la fecha 7 de LigaPro 2026?

El torneo entra ahora en una pausa por la Fecha FIFA, donde la Selección de Ecuador entrará en acción. La LigaPro se reanudará el próximo 3 de abril con la Fecha 7, donde Independiente del Valle buscará ratificar su ventaja y Barcelona SC intentará recortar distancias en su visita a la capital.

Resultados de la Fecha 6 de LigaPro 2026

Tabla de posiciones de LigaPro 2026

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