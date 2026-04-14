Luis Almeida evalúa candidatura a la Alcaldía de Guayaquil para las seccionales de 2026

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Luis Almeida evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en 2026 ante vacío de poder actual.

El exasambleísta busca respaldo político y afirma que movimientos sociales impulsan su candidatura.

Almeida suena para el sillón de Olmedo junto a otras cinco personas más.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida revela, en entrevista con Diario EXPRESO, que evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que lo respaldó durante varios años, no está definido, asegura que su eventual candidatura responde al pedido de movimientos sociales.

Luis Almeida quiere "servir" a Guayaquil

De acuerdo con Almeida, su trayectoria y preparación académica lo ubican como uno de los "verdaderos políticos" que pueden asumir las riendas de Guayaquil, en especial tras el vacío de poder que ha dejado la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez por los casos judiciales en su contra y la inexperiencia política de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

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"Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política de la ciudad; en empresa privada y no empresa privada; y, sobre todo, con un amor grandioso hacia el pueblo guayaquileño y ecuatoriano", comentó, e indicó que es el momento de "escoger a los mejores, de la gente que ame realmente a su pueblo, de la gente que sienta a este Guayaquil profundo (...)".

Luis Almeida fue asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC).Archivo: Asamblea Nacional

La relación con el PSC y Jaime Nebot

Aunque tiene la intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, el exasambleísta Luis Almeida confiesa que aún no tiene un partido político que lo cobije. "Hay movimientos sociales que están planteando, grupos de partidos políticos extraños al Partido Social Cristiano y de otras tendencias, que me han dicho que yo debería ir", señaló.

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Al ser consultado sobre si el PSC, organización política que lo cobijó por varios años, lo respaldará, Luis Almeida indicó que eso depende únicamente de los líderes políticos, aunque considera que el partido "debería considerarlo". Incluso afirmó que mantiene una "excelente relación" con el líder socialcristiano Jaime Nebot, pero que aún no han conversado sobre un eventual apoyo a su candidatura a la Alcaldía.

Los nombres que suenan para la Alcaldía

La carrera por el sillón de Olmedo empieza a tomar forma con figuras del actual Gobierno y exfuncionarios que ya realizan actividades proselitistas en redes sociales. Almeida se suma a un escenario donde la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y el ascenso de la vicealcaldesa Tatiana Coronel han acelerado los tiempos electorales.

Algunos nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil son: