Alfredo Serrano: “Es indiscutible que la ausencia de Álvarez cambie el tablero”

En un año, el 14 de febrero de 2027, el país volverá a las urnas para escoger a sus nuevas autoridades seccionales. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC) conversó con EXPRESO sobre la estrategia que la organización política prevé emplear, en esta ocasión, para obtener la mayor cantidad de representantes locales.

Hoja de vida. Presidente del Partido Social Cristiano (PSC), desde 2021. Asambleísta. Ex primer vicepresidente del Congreso Nacional. Exdiputado por Galápagos (1990-1992; 1996-2011). Es ingeniero químico por la Universidad Central del Ecuador. Abogado, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un especialidad en Gerencia Empresarial, obtenido en la Escuela Politécnica Nacional.

- ¿Las seccionales, esta vez, se leerán como un plebiscito al Gobierno o como una disputa estrictamente local?

- Siempre ha sido una disputa eminentemente local, ni siquiera es partidista. (...) Juega un rol protagónico el liderazgo local de cada uno de los candidatos. (Pero) Sin duda alguna, también se convierte en una medición del Gobierno porque si los candidatos del oficialismo pierden, es obvio que no pierden porque hicieron mérito para perder, sino por el arrastre negativo que en este momento tiene el régimen.

- ¿Cuál será la estrategia del PSC de cara a las elecciones seccionales: competir con candidaturas propias o apostar por alianzas territoriales?

- Tenemos alianzas nosotros con movimientos locales, con nacionales y obviamente las vamos a fortalecer. (Por otro lado), Antes se dejaba que las provincias autónomamente decidan; ahora tiene que entrar por un proceso de precalificación en la directiva nacional del partido. Se ha diseñado un proceso donde no cometamos errores, (como los) que cometimos en elecciones pasadas.

- ¿Cómo cuáles?

- Las elecciones primarias para la elección de candidatos, las alianzas, las directivas provinciales autónomas. Hoy la directiva nacional intervendrá con un proceso de mayor de escrutinio, donde el que va a ser candidato será investigado en la función judicial, el SRI, el SUPA; un proceso que antes no lo hacíamos.

- ¿Qué tipo de perfil deben tener los candidatos?

- Tienen que conocer de memoria el ideario socialcristiano. Ya no puede ser que nombremos a candidatos que lo primero que van a hacer es subir impuestos; tiene que ser leal con el partido y los principios.

- ¿Cómo se van a asegurar de que sean leales?

- El compromiso lo vamos a firmar, para que más tarde por lo menos decir: tú firmaste, aquí está tu firma; dijiste que ibas a cumplir con este mandato del partido.

En cuatro semanas máximo, estaremos convocándonos a la convención nacional del Partido Social Cristiano.

- ¿El PSC apostará por figuras tradicionales con trayectoria o buscará perfiles nuevos?

- Una mezcla homogénea: manteniendo los liderazgos exitosos que han estado en la administración (y, a su vez,) generar nuevos liderazgos. (Pero) Los liderazgos que quieren retirarse o que les fue mal, definitivamente se hacen a un lado, sin que signifique una expulsión del partido.

- Si Aquiles Álvarez no participa en 2027, ¿cómo cambiaría el tablero electoral en Guayaquil?

- Es indiscutible que la ausencia de Álvarez cambie también el tablero político siempre y cuando escuchemos y entendamos que tenemos que poner a una persona que pueda cumplir con las expectativas de Guayaquil. Nosotros queremos volver a captar esa alcaldía y la prefectura de Guayas y ojalá, el número de alcaldías que tuvimos en su momento: 18 de 25 alcaldías en la provincia.

- ¿Cree que la salida de Aquiles Álvarez debilitará al correísmo en el ámbito local?

- Es muy difícil porque no sabemos cuánto tiempo va a estar preso. Si sale la próxima semana o en un año, las reacciones serían diferentes. Tampoco sabemos si es culpable o inocente; pero sí nos ha molestado la forma cómo el Gobierno manejó esa situación, los abusos que se cometieron en el allanamiento; son las cosas que no nos parecen apropiadas.

- Jaime Nebot ha señalado que él ya se salió de la política. Sin embargo, ¿habría la posibilidad de que él retornara con estas seccionales?

- No, él no va a ser candidato a nada. En eso sí lo puedo decir con contundencia; pero está activo en la política.

- En Durán, ¿apoyarán a Jan Topic en la contienda? ¿Han conversado con él?

- Tengo entendido que en Guayaquil se mantienen los diálogos con Jan Topic, no conozco exactamente los detalles de que si vamos a hacer una alianza o no. Eso lo decidimos después del relanzamiento del partido en la convención nacional.

- ¿Harían alianza con la organización política que él elija?

- No sé si Jan Topic quiere ir con nosotros o no; imposible definir qué es lo que quiere. Esperemos todavía a que llegue ese momento.

- Los alcaldes de Samborondón y Daule culminan su segundo periodo, por lo que no podrán ir a la reelección. ¿Cómo retendrán estos bastiones?

- Ellos como alcaldes juegan un rol protagónico en el proceso de ayudar a escoger a quiénes los van a reemplazar. Tenemos que analizar quiénes van a ser los reemplazos.

- ¿Temen perder estos bastiones como pasó con Guayaquil?

- No, porque el trabajo que se ha hecho es importante. En Guayaquil perdimos por errores cometidos por el propio partido y la candidata.

- ¿Los actuales asambleístas del PSC podrían disputar en las seccionales o se mantendrán en sus curules?

- Sí; yo no voy a participar en las elecciones seccionales, pero Johnny Terán aspira a ser prefecto de Los Ríos y Otto Vera, a la prefectura de Santa Elena.

- ¿A pesar de los problemas que han surgido en torno a entregas de tierras?

- Esos problemas fueron aclarados en su debido momento y fueron avalados por la propia Contraloría General de Estado, de manera que es un tema saldado.

- ¿Cuál es el futuro que usted visualiza para el PSC, teniendo en cuenta que ya no es la fuerza política nacional que fue antes?

- Nosotros estamos conscientes de que la fuerza política que fuimos perdiendo, en el camino, fue culpa nuestra, no del electorado. De manera que lo estamos corrigiendo para volver a ser el partido que en algún momento fuimos. Por eso vamos a volver a la calle, al contacto con la gente.

