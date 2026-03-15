Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día
La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente díaAlex Lima / Expreso

Toque de queda en Ecuador: qué excepciones establece el Decreto 329

La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día

El Decreto Ejecutivo 329, que rige el actual toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchila, establece una serie de excepciones a la restricción de movilidad, con el objetivo de permitir el funcionamiento de actividades consideradas esenciales durante el estado de excepción.

(Te invitamos a leer: "Son operaciones de destrucción”: FF. AA. detallan acciones durante el toque de queda)

La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día, pero no aplica de manera general. El decreto detalla que determinados sectores y situaciones están autorizados a movilizarse durante las horas de restricción, siempre que puedan acreditar su condición ante las autoridades de control.

¿Quiénes podrán movilizarse dentro del toque de queda?

  • Personal de emergencia
  • Viajeros (presentar el ticket)
RELACIONADAS
El control del cumplimiento del toque de queda y de sus excepciones está a cargo de patrullas mixtas
El control del cumplimiento del toque de queda y de sus excepciones está a cargo de patrullas mixtasFLOR LAYEDRA TORRES

Control de patrullas mixtas

El control del cumplimiento del toque de queda y de sus excepciones está a cargo de patrullas mixtas de Policía y Fuerzas Armadas, que tienen la facultad de verificar documentos y restringir la circulación de quienes no se encuentren dentro de los casos permitidos.

(Sigue leyendo: Malecón 2000 cerrará antes: nuevos horarios por toque de queda en Guayaquil)

Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo tendrán toque de queda desde marzo de 2026.

Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

Leer más

Las autoridades han advertido que el incumplimiento de la medida puede derivar en retenciones temporales, sanciones administrativas u otras acciones previstas en el marco legal del estado de excepción. 

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el toque de queda busca reducir la violencia, particularmente los delitos que se concentran en horarios nocturnos. El alcance y la vigencia de estas excepciones dependen de la duración del decreto y de las evaluaciones periódicas sobre la situación de seguridad en el país.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Adrián Luna Martinetti de cara al debut oficial en UFC: "Estoy listo"

  2. Toque de queda en Ecuador: qué dice el decreto sobre circulación nocturna

  3. Emelec vuelve a sonreír: golazo de Miller Bolaños y triunfo clave ante Orense SC

  4. Toque de queda en Ecuador: qué excepciones establece el Decreto 329

  5. Despliegue militar en Durán: Fuerzas Armadas asumen control por toque de queda

LO MÁS VISTO

  1. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  2. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  3. Una disminución en el precio de paneles solares impulsa su uso en Ecuador

  4. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  5. Toque de queda en Ecuador: Gobierno emite decreto y detalla restricciones

Te recomendamos