Toque de queda en Ecuador: qué excepciones establece el Decreto 329

La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día

La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día

El Decreto Ejecutivo 329, que rige el actual toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchila, establece una serie de excepciones a la restricción de movilidad, con el objetivo de permitir el funcionamiento de actividades consideradas esenciales durante el estado de excepción.

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La medida limita la circulación de personas desde las 23:00 de este 15 de marzo hasta las 05:00 del siguiente día, pero no aplica de manera general. El decreto detalla que determinados sectores y situaciones están autorizados a movilizarse durante las horas de restricción, siempre que puedan acreditar su condición ante las autoridades de control.

¿Quiénes podrán movilizarse dentro del toque de queda?

Personal de emergencia

Viajeros (presentar el ticket)

El control del cumplimiento del toque de queda y de sus excepciones está a cargo de patrullas mixtas FLOR LAYEDRA TORRES

Control de patrullas mixtas

El control del cumplimiento del toque de queda y de sus excepciones está a cargo de patrullas mixtas de Policía y Fuerzas Armadas, que tienen la facultad de verificar documentos y restringir la circulación de quienes no se encuentren dentro de los casos permitidos.

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Las autoridades han advertido que el incumplimiento de la medida puede derivar en retenciones temporales, sanciones administrativas u otras acciones previstas en el marco legal del estado de excepción.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el toque de queda busca reducir la violencia, particularmente los delitos que se concentran en horarios nocturnos. El alcance y la vigencia de estas excepciones dependen de la duración del decreto y de las evaluaciones periódicas sobre la situación de seguridad en el país.

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