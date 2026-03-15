"Son operaciones de destrucción”: FF. AA. detallan acciones durante el toque de queda

Las Fuerzas Armadas intensificarán sus operaciones de seguridad a partir de este 15 de marzo, en el marco del toque de queda

Las Fuerzas Armadas intensificarán sus operaciones de seguridad a partir de este domingo 15 de marzo, en el marco del toque de queda

Las Fuerzas Armadas intensificarán sus operaciones de seguridad a partir de este domingo 15 de marzo, en el marco del toque de queda que rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, con acciones que su jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado, calificó como de “alto impacto” y orientadas principalmente a reducir los homicidios intencionales que se registran durante la noche y la madrugada.

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Durante una entrevista en el programa Vera a su manera, Delgado explicó que el nuevo despliegue, previsto inicialmente para dos semanas, se estructurará en torno a dos ejes: operaciones contundentes contra objetivos específicos vinculados a economías ilegales y controles en zonas urbanas, con énfasis en el cumplimiento del toque de queda junto a la Policía Nacional.

El general señaló que estas acciones se amparan en el artículo 282 de la Constitución, que faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía en el control del orden interno, especialmente en situaciones excepcionales. Según Delgado, el objetivo central es contener la violencia letal asociada al crimen organizado, que se concentra en franjas horarias nocturnas.

El toque de queda rige desde este domingo 15 de marzo desde las 23:00 hasta las 05:00 del siguiente día. Cortesía

¿De qué manera se realizarán las operaciones dentro del toque de queda?

Al ser consultado sobre qué significa, en términos operativos, que las acciones sean “contundentes”, el jefe militar sostuvo que se trata de operaciones de destrucción dirigidas contra objetivos previamente determinados por inteligencia militar, relacionados con estructuras ilegales que afectan la seguridad del Estado. No obstante, marcó una diferencia entre el actual escenario y una guerra convencional.

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Delgado insistió en que, aunque el país atraviesa un conflicto armado interno, este no es comparable con los conflictos bélicos de 1981 o 1995. A su criterio, el enfrentamiento actual es no convencional, con un enemigo “mimetizado” entre la población civil, lo que obliga a privilegiar la captura antes que la eliminación de objetivos, para reducir el riesgo de errores, abusos o afectaciones a personas ajenas al conflicto.

“El enemigo puede estar sentado al lado suyo y usted no sabe quién es”, afirmó el general, al explicar que muchas de las personas que habitan en los entornos donde operan grupos armados organizados actúan, voluntaria o involuntariamente, como informantes o ‘campaneros’, alertando sobre los movimientos militares. Esta red de vigilancia informal, dijo, ha dificultado la captura o neutralización de integrantes de estas estructuras.

#ATENCIÓN



A la ciudadanía:



Para evitar confusiones:



El primer día de toque de queda inicia el domingo 15 de marzo a las 23h00 culminando el lunes 16 a las 05h00, y así en los días sucesivos; siendo el último día el martes 31 de marzo a las 05h00.



Esta medida regirá en las… — John Reimberg (@JohnReimberg) March 14, 2026

Operaciones dentro del toque de queda: amplitud territorial y movilidad de grupos

Respecto a las diferencias que se aplicarán desde este 15 de marzo, Delgado señaló que el despliegue considerará la amplitud territorial y la movilidad de los grupos criminales, aunque evitó detallar cambios tácticos específicos por razones de seguridad operativa.

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En la entrevista también se abordó la cooperación con Estados Unidos. El general aclaró que no existe participación directa de ese país en las tareas de control del toque de queda, pero sí apoyo en operaciones de impacto mediante intercambio de información y soporte tecnológico, sin necesidad de instalar una base militar.

Según Delgado, ese respaldo incluye imágenes satelitales, vuelos con tecnología de radar, uso de drones de larga permanencia y análisis comparativo del terreno, herramientas que han permitido identificar plantaciones ilícitas, laboratorios y piscinas de almacenamiento de combustibles utilizados como precursores para la producción de drogas.

El posible apoyo con helicópteros, como los Black Hawk, aún no ha sido definido. Las declaraciones del jefe del Comando Conjunto se producen en un contexto de estado de excepción y militarización de la seguridad, en el que el Gobierno ha apostado por una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.

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