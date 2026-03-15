Toque de queda en Guayaquil obliga a cerrar antes los parques

El toque de queda obliga a adelantar el cierre de parques administrados por Parques EP, incluidos Samanes y Forestal

El toque de queda cambia horarios de parques, Guayarte y recolección de basura.

El Municipio de Guayaquil anunció ajustes en parques, espacios públicos y recolección de desechos tras el toque de queda que rige desde las 23:00 de este 15 de marzo.

El toque de queda, que entra en vigencia desde las 23:00 de este domingo 15 de marzo, obligó a modificar los horarios de varios servicios municipales y espacios públicos en la ciudad.

El Municipio informó que, en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional, los parques y áreas administradas por Parques EP tendrán horarios de cierre anticipados, mientras que el servicio de recolección de basura también operará con un cronograma temporal.

¿Cómo cambian los horarios de parques y basura en Guayaquil por el toque de queda?

Según un comunicado oficial, los espacios administrados por Parques EP cerrarán al público a las 20:30 mientras esté vigente el toque de queda.

Entre los lugares que aplicarán esta medida están:

Parque Samanes

Parque Forestal

Otros espacios recreativos administrados por Parques EP

La empresa municipal indicó que la medida busca garantizar el cumplimiento del toque de queda y facilitar las labores de control en la ciudad.

Guayarte tendrá un horario distinto

En el caso de Plaza Guayarte, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, frente a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el horario será ligeramente distinto.

Este espacio cerrará a las 21:30, según Parques EP en su comunicado.

La entidad también señaló que, pese a los ajustes, se mantendrá personal operativo para atender emergencias o eventualidades dentro de la ciudad.

“Asimismo, se mantendrá una cuadrilla operativa de turno para atender emergencias o eventualidades en la ciudad, dentro del ámbito de sus competencias”, indicó Parques EP.

Cambios en la recolección de basura en Guayaquil

Otro de los servicios que tendrá cambios es la recolección de desechos sólidos en Guayaquil.

La empresa Urvaseo informó que, debido al Decreto Ejecutivo 329, las operaciones de recolección, barrido y transporte de basura se realizarán entre las 07:00 y las 20:00.

Este ajuste será temporal y se mantendrá mientras esté vigente la medida de restricción nocturna en el país.

Comunicado oficial 📌 Por toque de queda, los parques y plazas de Guayaquil ajustan su horario de atención.@taticoronelf @alcaldiagye pic.twitter.com/zsmojL6idS — Parques EP (@parquesgye) March 13, 2026

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