“Lo tomarán de ejemplo”: Leandro Paredes y su dura respuesta a Sergio Núñez

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Leandro Paredes respondió tras ser preguntado por un periodista por lo que dijo Sergio Núñez.

El jugador de Boca Juniors criticó las palabras del Toto y aseguró que le quedará de lección.

Boca goleó 3-0 a Barcelona por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Leandro Paredes, volante y capitán de Boca Juniors, le respondió a Sergio Núñez, delantero de Barcelona, quien había dado unas declaraciones que no gustaron en el cuadro Xeneixe. Esto sucedió tras la victoria 3-0 del equipo argentino sobre el Ídolo del Astillero.

Es que Núñez habló en la previa de este encuentro, válido por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores, y dijo algo que fue polémico: "Sabemos que Boca es un partido difícil, pero es Boca, tampoco es el Milan".

La respuesta de Leandro Paredes

Por parte de los jugadores de Boca no hubo reacción hasta después del compromiso. Ahí Paredes fue consultado sobre estas palabras y no dudó en responder al rival.

"Siempre es combustible (ese tipo de declaraciones). De chico me han enseñado a no hablar antes, tener respeto por el rival, por los demás jugadores, lo tomarán de ejemplo para que no lo hagan más", afirmó el mediocampista.

Tras esas palabras de Paredes parece que el tema llegó a su fin, aunque no es el único que se ha referido a lo dicho por Núñez. Los hinchas e influencers afines a Boca también se manifestaron en redes sociales en contra del Toto y Barcelona.

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La derrota deja un sabor amargo en la delegación de Guayaquil, pero las palabras de su líder buscan calmar las aguas y enfocar la atención en el trabajo diario. Barcelona SC retomará la acción en Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. El partido se jugará el próximo miércoles 29 de abril en el estadio Monumental de Guayaquil.