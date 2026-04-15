Calor extremo en hospital Teodoro Maldonado Carbo: Ventiladores agravan la situación

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Lo que se sabe Pacientes del área de diálisis, del hospital Teodoro Maldonado Carbo, debieron utilizar cartones para combatir el intenso calor, ante la falta de aire acondicionado

para combatir el intenso calor, ante la falta de aire acondicionado La administración del hospital del IESS instaló ventiladores industriales

Usuarios aseguran que los dispositivos generan ruido y solo distribuyen el calor en el área

Las condiciones en el área de diálisis del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, vuelven a estar en el centro de la polémica tras denuncias de pacientes que aseguran enfrentar temperaturas extremas durante sus tratamientos. A pesar de los reclamos difundidos días atrás, la situación no habría mejorado de forma sustancial.

Un video reciente grabado por uno de los usuarios del servicio evidenció que, como medida temporal, se instalaron ventiladores industriales en la sala.

Sin embargo, lejos de solucionar el problema, los pacientes aseguran que estos equipos expulsan aire caliente, incrementando la sensación térmica en el lugar.

Pacientes del IESS reclaman: "Esto es un horno"



En el material difundido en redes sociales, se observa a varios pacientes conectados a las máquinas de diálisis mientras ventiladores de gran tamaño funcionan a su alrededor.

En medio del ruido constante de los equipos, el denunciante afirma que el ambiente se ha vuelto insoportable.

“Esos ventiladores hacen bulla y botan aire caliente. Esto es un horno, necesitamos aire acondicionado”, expresa el paciente, quien también cuestiona que en lugar de mejorar las condiciones, la solución adoptada estaría afectando aún más el bienestar de quienes reciben tratamiento.

El testimonio coincide con denuncias previas en las que usuarios relataban que tuvieron que improvisar abanicos con cartones o cuadernos para mitigar el calor durante las sesiones médicas.

Daño en el sistema de climatización del hospital

El problema se originó tras la avería del sistema de climatización del área de diálisis, un espacio que requiere condiciones controladas de temperatura para el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad de los pacientes.

Además del calor, los usuarios han denunciado problemas estructurales como filtraciones de agua y techos en mal estado, lo que agrava la percepción de abandono en uno de los hospitales más grandes del sistema del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en Guayaquil.

Especialistas en salud han advertido que las altas temperaturas pueden representar un riesgo adicional para pacientes con enfermedades renales crónicas, quienes requieren estabilidad ambiental durante sus tratamientos.

Las quejas ciudadanas surgen en paralelo a los anuncios del Gobierno sobre la intervención del hospital, liderada por autoridades del Ejecutivo que han señalado que se trabaja en mejorar la calidad del servicio.

No obstante, hasta el momento no se han detallado soluciones inmediatas para resolver la falta de aire acondicionado en el área de diálisis, una de las principales demandas de los pacientes.

Mientras tanto, quienes acuden diariamente a este servicio insisten en que la situación vulnera sus condiciones básicas de atención y exigen acciones urgentes que garanticen un ambiente adecuado para su tratamiento.

El hospital Teodoro Maldonado Carbo ha registrado un severo deterioro durante los últimos años