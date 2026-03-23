Apagones en Guayaquil: Cortes obligan a estar afuera de las casas ante intenso calor

Sea por cortes de energía repentinos o fallas del sistema, los apagones en Guayaquil golpean a sus habitantes en varias zonas

Embarazadas, adultos mayores y madres con sus niños pequeños no pueden estar en sus hogares, en la 20 y Alcedo, debido a los cortes imprevistos de energía elécrica.

Durante los últimos días, en Guayaquil, Daule y otras ciudades de Ecuador se reportan apagones imprevistos. La ciudadanía cuestiona la falta de respuesta de CNEL o las demoras en la reconexión.

Todo se apaga de repente. Los aparatos dejan de funcionar. En pleno invierno, los aires acondicionados dejan de refrescar y los ventiladores cesan su giro, dando paso a un incesante calor.

Es lo que cientos de personas han vivido en los últimos días en Guayaquil, Daule, Santa Elena y otras ciudades. Es el fantasma de los apagones.

A inicios de marzo, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) dispuso cortes de hasta dos horas en Salinas, La Libertad y Santa Elena, pero los habitantes soportaron suspensiones fuera del horario, por hasta cinco horas.

Luego de que Ecuador enfrentó, entre octubre y noviembre del 2024, apagones programados que se extendieron hasta catorce horas, ahora la situación es diferente: la suspensión del servicio es repentina, se desconoce el tiempo que durará y las causas.

Permanecer afuera de las casas, a oscuras, es una escena que ocurre en la 20 y Alcedo, al igual que en otros sectores de Guayaquil. CORTESÍA

Apagones dañan refrigeradoras y echan a perder los alimentos

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Los residentes de la etapa Arturo, de la urbanización Villa del Rey, en La Aurora (Daule), enfrentaron un apagón de al menos cinco horas, el pasado sábado.

En la publicación de la comunidad de esta zona, en la red social X, los comentarios mencionaban otros sectores con el mismo problema: Urbanor, Sauces 8, urbanización Málaga (Daule).

En las quejas que los usuarios dejan en la cuenta @servicioscnelep, de la red social X, se mencionan casos de entre trece y hasta cuarenta horas sin energía eléctrica, ya sea por cortes repentinos o por fallas en el sistema.

Al final, la problemática es la misma: alimentos que se echan a perder, refrigeradoras que se dañan, vecinos que tienen que pasar en la calle para huir del calor de sus hogares.

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Los problemas por reconexiones fallidas llegan a casos extremos, como el que se vive en el sector de Isla San José Fénix, en la 20 y Alcedo, suroeste de Guayaquil.

Ahí sumaban 120 horas sin energía eléctrica, desde el jueves hasta el lunes pasados. Una reparación les devolvió el servicio por unas horas, pero volvió a fallar.

El calor obliga a los vecinos a pasar afuera de sus casas para tratar de minimizar el intenso calor. En la calle se reúnen embarazadas, adultos mayores con hipertensión y personas con discapacidad.

“Tenemos el problema desde 2020, cuando se iba la luz dos veces al año y venían rápido a arreglar. Pero desde el año pasado ya no son los cortes dos veces al año, ahora es todas las semanas. Desde noviembre del 2025, todas las semanas se nos va la luz”, afirma Wendy Mora.

“Nos ahogamos en nuestra casa. Los alimentos se están dañando. La refrigeradora se me dañó y tengo que estar guardando la comida donde la vecina. No podemos seguir así. Es imposible. El ser humano no puede mantenerse de esta manera”, asegura Patricia Yagual.

Patricia Yagual señala que su comunidad ha enviado oficios a CNEL para que reparen el daño, que ha vuelto comunes los cortes en este sector del suroeste de Guayaquil. JOFFRE FLORES

En la ciudadela Sopeña, en el sur, también se reunieron en el parque durante las diez horas que estuvieron sin el servicio, aparentemente por una falla en el medidor.

“No daban solución, por más que se llamaba”, comentó Víctor Cuesta, sobre los insistentes reclamos que hicieron a CNEL.

Al igual que los pedidos sin responder, CNEL tampoco contestó a una solicitud de entrevista para conocer las causas de estos apagones que sacan a las personas de sus casas.

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