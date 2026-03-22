Siguen los cortes de luz en Guayaquil: "Tenemos 40 horas sin energía y no aguantamos"

Usuarios reclaman a CNEL por la falta de una oportuna y rápida solución a los cortes de energía eléctrica en Guayaquil

Durante los últimos días se han reportado apagones extendidos, mientras CNEL no da respuestas a los usuarios sobre las interrupciones del servicio.

"¿Qué tenemos que hacer, quemar llantas para que nos solucionen?", era lo que preguntaba Yesenia Ortiz a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por los cortes de energía eléctrica en Guayaquil.

Ya van varios días en los que la ciudadanía ha reportado apagones imprevistos en varios sectores, algunos incluso llegan a las 40 horas, como el caso de Ortiz.

"Desde el viernes sin energía. Ya son las 06:30 (del domingo). ¿Dónde está el carro canasta? Auxilio, urgente. Ya no aguantamos más esta situación denigrante de rogarles que vengan a arreglar", reprochó la ciudadana a CNEL, en la cuenta @servicioscnelep, de la red social X.

"Dicen que ya vienen, que ya vienen, y nada. No se puede estar dentro de las casas sin energía, demasiada calor", contaba Ortiz.

En su sector, en el suroeste de Guayaquil, adultos mayores y personas con discapacidad tenían que esperar hasta el inicio del toque de queda (23:00) para volver a sus viviendas, contó.

@servicioscnelep @CNEL_EP son 4 de la mañana y no vienen a arreglar el tema de la energía 😡😡 den solución urgente 🚨 vamos ora 40 horas sin energía 😡 todas las cosas de la neveras podridas dañadas 😡😡 solo responden atenderemos su solicitud pero nunca vienen @HENRYBUSTAMANT — OrtizYesenia😀😊 (@WendyMoraOrtiz) March 22, 2026

Respuesta de CNEL por los cortes de energía en Guayaquil

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"Ofrecemos disculpas por las molestias causadas", era uno de los mensajes que CNEL envió a los usuarios ante los reclamos por los apagones.

"Ustedes ofrecen disculpas, pero no atienden el requerimiento, la emergencia. Dicen lo mismo y lo mismo, y seguimos sin energía. Nos hemos amanecido en la calle casi todos porque no se puede ingresar a los domicilios", reclamó Ortiz.

El malestar es compartido por usuarias como Diana Farías, quien señaló este domingo 22 de marzo de 2026 que tenía más de 13 horas sin el servicio, en Bastión Popular.

"Espero que solucionen esto de manera oportuna y no como se lee, que solo envían números de orden y ahí queda. Es necesario que ya evalúen esta situación ya que es constante que siempre nos quedemos sin energía", insistió la ciudadana.

En la ciudadela Los Almendros, en el sur de Guayaquil, la usuaria @lguadalupem reportaba que estaban sin el servicio de energía eléctrica desde el viernes 20 de marzo.

"Cierran (la llamada en el) call center apenas escuchan el requerimiento y estamos previo a otro toque de queda. Son más de 16 horas sin luz ni respuesta", lamentó la ciudadana.

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