¿Cómo serán los cortes de luz durante el toque de queda? Esto se sabe

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que se suspende el servicio en zonas donde se ejecuta el toque de queda parcial

El toque de queda parcial comenzó el 15 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo.

Que en las zonas donde se ejecuta el toque de queda hay cortes de energía eléctrica a propósito fue lo que reveló este jueves 19 de marzo de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

“En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio”, declaró el secretario de Estado a periodistas.

Su anuncio se dio a propósito de la negativa para que los camiones recolectores de basura circulen en Guayaquil durante el toque de queda (23:00 a 05:00), como solicitó el Municipio.

"Imagínense realizar este corte y hagamos el ataque o la destrucción de algo y justamente encontremos un vehículo que está haciendo recolección de basura", argumentó Reimberg.

“Los cortes de luz son bajo una orden nuestra en el momento que estamos haciendo una operación en algún punto de las cuatro provincias donde se está realizando operaciones”, insistió.

¿Qué hacer ante un apagón en el toque de queda?

John Reimberg: No habrá recolección de basura en Guayaquil durante el toque de queda Leer más

Ante la posibilidad de que ocurran apagones entre las 23:00 y las 05:00, cuando está vigente el toque de queda, EXPRESO consultó a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En caso de que ocurra una suspensión imprevista del servicio, la ciudadanía puede comunicarse al 1800-263-537 o al chatbot del celular 0999-079-212, se indicó desde el área de Comunicación de la entidad.

También existe la cuenta @servicioscnelep, en la red social X, donde los usuarios reportan novedades con el servicio.

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