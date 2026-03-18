COE Guayaquil pide recolección de basura en toque de queda: servicio disminuyó 20 %

El Municipio de Guayaquil aseguró que se incrementaron las frecuencias diurna y vespertina debido al toque de queda parcial

Desde que comenzó el toque de queda, el 15 de marzo de 2026, se han registrado problemas en la recolección de desechos en Guayaquil.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil solicitó este miércoles 18 de marzo de 2026 que el Gobierno Nacional autorice la circulación de camiones recolectores de basura durante el toque de queda parcial, que se ejecuta de 23:00 a 05:00.

"La recolección registra una disminución de entre 15 % y 20 %, lo que incrementa el riesgo de taponamientos en sumideros y alcantarillas en medio de la temporada de lluvias, así como la posible proliferación de enfermedades bacterianas, hongos e infecciones", alertó el organismo.

La autorización de circulación sería monitoreada desde el centro de vigilancia de la empresa municipal Segura, indicó el Municipio en un boletín de prensa.

Desde que comenzó el toque de queda, la noche del pasado 15 de marzo, se han registrado problemas con la recolección de desechos en la ciudad. Montañas de basura han generado molestias en diversos sectores.

Esto llevó incluso a que comités barriales de sectores como Centenario y Guayacanes pidieran al Régimen que permita la circulación de los vehículos recolectores.

El presidente Daniel Noboa estableció que únicamente personal de emergencia y viajeros de vuelos internacionales (presentando boleto o pase de abordar) circulen durante la restricción.

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"Debido a las disposiciones de restricción de movilidad por el toque de queda, los horarios de recolección han sido ajustados temporalmente, lo que puede generar este tipo de situaciones", responde la Dirección municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) a los reclamos en redes sociales por los desechos acumulados en las calles.

Otro reclamo ciudadano ha sido a la insuficiente información que la concesionaria Urvaseo ha dado a los nuevos horarios, que comprenden la franja de entre 06:00 y 20:00.

El COE cantonal aseguró que se ha dado un incremento de 15 % en las unidades diurnas y de 50 % en el turno vespertino.

Además, los centros de acopio funcionan de 05:00 a 23:00, para quienes "se vean afectados por las limitaciones de este horario temporal", señaló Urvaseo en una publicación en sus redes sociales.

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