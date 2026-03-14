Pileta abandonada en parque de Urdesa puede tener un nuevo diseño urbano

Hoy solo hay basura y abandono. Espejos de agua y un parque sensorial podrían devolverle su encanto

Descuido. Los malos olores acompañan a los residentes en el parque.

Platos, cucharas, tarrinas y hojas están cubiertos por el lodo. Los azulejos ya no lucen su color celeste original, sino el desgaste que la suciedad y el paso del tiempo han dejado estancados.

Lo que hace un par de décadas era un espacio de brillo y unión barrial, hoy es una estructura que acumula basura, atrae mosquitos y afea un área verde en la ciudadela Urdesa.

Una fuente que lleva años en el olvido

Se trata de la fuente que está en el parque lineal Luis Noboa Icaza, en Costanera B entre Ilanes y el 1er pasaje 34. El agua se acumula cuando llueve y las bombas que alguna vez la encendieron fueron sustraídas.

“Recuerdo que funcionaba con luces multicolores. Era un espectáculo muy lindo. Le daba mucha luz al sector. Lamentablemente dejó de funcionar”, comentó Adolfo Ruiz, quien reside frente a este parque ubicado junto al estero Salado.

Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo Leer más

“Está convertida en una piscina de basura con mosquitos. Realmente ha perdido su función y, en vez de tener un sentido ornamental la pileta, parece un pequeño basurero”, cuestionó el residente.

Otra vecina, quien contempla a diario este espacio abandonado frente a su casa, recordó que cuando funcionaba “era preciosa, con focos de colores. Era un espectáculo”.

A esto se suma que las barandas del parque son utilizadas para colgar ropa, ante la falta de control de los guardias del parque, denunció la moradora, quien vive desde hace más de 50 años en el barrio y pidió mantener su identidad en reserva.

El ambiente fue de fiesta en este lugar el 15 de noviembre de 2024, cuando la entonces vicealcaldesa y actual concejala, Blanca López, presidió el acto de inauguración del programa ‘Melodías en el parque’, de la Banda Municipal.

“De esta forma logramos que la gente se apropie de los espacios públicos. Y cuidemos nuestros parques”, dijo López entonces. Sin embargo, las actividades no han vuelto a este sitio, rodeado de naturaleza.

“En los tiempos de inseguridad que vivimos, la fuente funcionando, con luz y todo lo demás, daría mayor luminosidad al sector, lo cual significa, pues, que habría más claridad”, resaltó Ruiz. Los vecinos esperan que los buenos recuerdos se reactiven, al igual que la pileta.

Esta es la propuesta para mejorar la pileta CORTESÍA

Incluir el agua en el diseño urbano como la apuesta para tener espacios permeables

Las inundaciones son un problema característico del invierno en Guayaquil. Las obras de alcantarillado o las campañas para que no se bote basura en las rejillas son insuficientes para evitar que el agua se acumule en diversas zonas de la urbe.

Una oportunidad de superar el desafío de evitar que las calles se conviertan en riachuelos, es darle respiro al suelo, cubierto por el cemento y el hormigón.

“Hacer una ciudad esponja en donde se generen algunos puntos muy específicos de filtración, como parques inundados y jardines de lluvia, para que el agua sea absorbida, contenida, reutilizada y cumpla también una función biológica dentro de los servicios ecosistémicos de la propia ciudad”, plantea el diseñador urbano ambiental Ari Fernando Valerdi.

El también director del Laboratorio de Espacio Público, de México, señala que los cambios dependen de la topografía y que es posible replicarlos en barrios.

“Esto es cambiar un poco la mentalidad de las personas cuando vemos la presencia del agua en nuestras ciudades, para dejar de verla como un ente que nos invade y no nos deja movernos cuando llueve porque inunda nuestras calles y parques. Hay modificar esa concepción a través del diseño como una oportunidad también de generar apropiación y de generar eventualidades también paisajísticas”, le explica Valerdi a EXPRESO.

Por eso, el espacio de la pileta abandonada en el parque Luis Noboa Icaza, en Urdesa central, puede ser la ocasión para que el Municipio de Guayaquil implemente un nuevo diseño arquitectónico que no solo sirva para recuperar esta área verde, sino para crear espacios permeables.

Así lo cree el arquitecto Emilio López Márquez, quien propone varias alternativas para este parque lineal de Urdesa.

Sería ideal que la vuelvan a activar, pero siempre y cuando con el mantenimiento adecuado.



Vecina del sector

Las mejoras que se proponen en el parque lineal Luis Noboa Icaza

Sugiere un diseño que priorice la vigilancia natural, tratamiento de bordes húmedos aledaños al manglar, vegetación baja para proteger el suelo y mejorar la percepción de olores, zonas interactivas, así como nuevas tipologías de espacios públicos con agua, que sean más eficientes y sensoriales.

La meta es aprovechar que el parque está frente a la ribera del estero contaminado y crear espacios de transición entre ambas zonas para evitar la sedimentación y el estancamiento de agua, así como proteger el suelo.

Para esto hay que sembrar plantas nativas bajas, que generen raíces profundas para la estabilidad del suelo; así como la creación de zonas de filtración de agua con materiales permeables: gravas y muros de gavión, para que la interacción entre el parque y el estero “sea mucho más sostenible a largo plazo, ya que esto genera mejor tratamiento de aguas grises en la zona y evita el estancamiento de sedimentos del estero”.

A veces limpian los guardianes, pero la caída de las hojas y el viento traen suciedad, lo que da mal aspecto.

Adolfo Ruiz

Propone sustituir la estructura dañada de la pileta, que además requiere un “alto uso” de energía eléctrica.

Una opción “pueden ser los espejos de agua (piscinas de 20 a 25 centímetros de profundidad), que mejoran el microclima por su vapor de agua, y cuyo uso apela más a lo sensorial, al sonido, para que el usuario tenga una buena experiencia”, dice.

“Otras plazas usan riachuelos urbanos con un mecanismo que recircula el agua por un circuito. Eso también apela a lo sensorial, especialmente para que niños y adultos mayores puedan usar el tacto con el agua sin involucrar grandes usos de agua”, destaca.

Con un uso diferente de este recurso, el agua puede ser la herramienta que reactive la vida en los barrios y de su gente.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!