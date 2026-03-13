Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo

El Vicente Rocafuerte ya no tiene pasamanos. Viviendas se levantan en los bajos del sitio. Ciudadanos reclaman atención

Este puente conecta la zona de Pascuales (Guayaquil) y La Aurora (Daule), es de vital importancia para miles de familias.

El Puente Vicente Rocafuerte, que conecta a Daule con Guayaquil, continúa deteriorándose con el paso del tiempo. Esta infraestructura vial, clave para la movilidad entre ambos cantones, presenta una serie de problemas que la vuelven cada vez más peligrosa tanto para conductores como para peatones que la atraviesan a diario.

RELACIONADAS Guayaquileños temen que puente de Pascuales colapse como el Gonzalo Icaza de Daule

Tal como lo ha documentado EXPRESO en diversos reportajes, el puente arrastra varios años sin recibir el mantenimiento que la ciudadanía viene solicitando. Desde al menos 2022, moradores y usuarios han alertado sobre el estado de la base de la estructura, que desde hace cuatro años muestra signos visibles de corrosión y debilitamiento.

Con el paso del tiempo, lejos de solucionarse, las fallas se han agravado y hoy se suman nuevos problemas que incrementan la preocupación de quienes utilizan esta vía.

Puente sin pasamanos, la nueva crisis de la estructura

Robos. Ya no quedan pasamanos en la parte peatonal del puente. Aseguran que son robados durante la madrugada sin ser repuestos por las autoridades ALEX LIMA

Uno de los reclamos recientes más reiterados es la desaparición de los pasamanos en la zona peatonal, lo que ha convertido ese tramo en un espacio de alto riesgo. “Desde hace pocos meses cada día se están robando más y más los pasamanos. A la actualidad ya no hay ni uno solo en el camino de ida”, dijo indignado Mario González, un morador de una ciudadela cercana que asegura que diariamente camina por el sector para hacer deporte.

Daños e indiferencia cruzan por la conexión Guayaquil-Daule Leer más

Durante varios recorridos realizados por este Diario en la zona peatonal, se constató el crítico estado del puente. De los pasamanos apenas quedan seis varandas de cemento; el resto ha desaparecido por completo. A esto se suma el evidente abandono del área, donde en varios tramos se observa acumulación de maleza y basura.

El temor de quienes deben atravesar el puente es constante. “Pasar por aquí es de terror porque con el paso de los carros grandes tiembla como una hamaca y sin pasamanos pareciera que te vas a caer. Es horrible”, explica Jimmy Salvatierra, un morador de Pascuales que afirma que, en ocasiones, no tiene otra opción que caminar por esta ruta.

“El puente está cada vez peor, esta ha sido la gota que derramó el vaso. Ahora nos quedamos sin pasamanos. Es horrible pasar por aquí”, comentó una transeúnte que también expresó su preocupación por el mal estado de las bases de la estructura que siguen con huecos y hasta la fecha no han sido reparadas.

Denuncian asentamientos irregulares en la zona y piden ayuda de las autoridades

Ciudadanos denuncian que ya en los alrededores del puente se han levantado viviendas improvisadas que hasta tienen cercada la parte baja de la estructura. ALEX LIMA

Algunos peatones también denunciaron que una de las personas que reside debajo del puente Vicente Rocafuerte estaría retirando partes de la estructura. “Muchas personas lo hemos visto en las madrugadas con un combo llevándose el pasamanos, parece que se dedica a la venta de este material”, dijo molesto Mario Mendoza, uno de los denunciantes que conversó con EXPRESO.

Tragedia en Multicomercio: afectados impactados al ingresar al edificio incendiado Leer más

A este escenario se suma otro reclamo ciudadano: la presencia de asentamientos irregulares en las inmediaciones del puente. Según moradores, estas construcciones han ido creciendo con el paso de los años. “Empezaron siendo covachas, pero hoy ya son prácticamente casas. Están justo debajo y a lado del puente. Uno de ellos hasta tiene cercada la zona para que nadie pasa”, reclamó Mendoza.

Ante esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio Transporte, entidad responsable del mantenimiento de esta infraestructura. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial.

Mientras tanto, quienes utilizan esta vía continúan esperando una intervención que, según aseguran, lleva años postergándose. “Parece que esperan un accidente mayor para recién hacer algo. ¡Que hagan algo urgente!”, reclamó el conductor Luis Macías, reflejando la frustración de quienes transitan diariamente por una estructura que, pese a su importancia vial, permanece en evidente abandono.

Los fierros inservibles se observan a lo largo del puente. ALEX LIMA

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!