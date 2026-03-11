Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

El valor retenido funciona como un anticipo del Impuesto a la Renta, que luego podrá ser compensado en la declaración

El incremento en la retención del Impuesto a la Renta del 2 % al 3 % aplica a varios de los principales productos de inversión a los que accede el inversionista cuando se realizan a plazos inferiores a 180 días. Así lo explicó a Diario EXPRESO José David Rivera, director Latam en Blueberry Markets.

Para evitar el pago de la retención del 3 %, es necesario que el plazo de la póliza sea superior a los 180 días. Rivera agregó que este valor funciona como un anticipo que posteriormente podrá ser utilizado en la declaración del Impuesto a la Renta del inversionista. Sin embargo, en la práctica introduce un elemento adicional de incertidumbre y puede generar cierta desmotivación en un mercado históricamente cortoplacista, como el ecuatoriano.

Abre oportunidad a nuevos productos

Este escenario también abre la oportunidad de identificar y desarrollar nuevos productos de inversión. En particular, el mercado de valores ecuatoriano podría captar mayor atención si logra impulsar instrumentos que ofrezcan alternativas atractivas para los inversionistas.

Desde otra perspectiva, la medida también puede convertirse en una herramienta para incentivar que los inversionistas amplíen sus plazos de inversión, considerando que las inversiones de corto plazo han sido tradicionalmente las más demandadas debido a la incertidumbre económica que perciben muchos ecuatorianos.

Para Rivera, no obstante, también es importante ser cautelosos. Reformas de este tipo podrían, en ciertos casos, incentivar el crecimiento del mercado informal de inversiones si los inversionistas perciben que las alternativas formales pierden atractivo.

