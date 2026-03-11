Mónica Palacios denuncia cuenta afín al gobierno ante Fiscalía por hostigamiento

Mónica Palacios anunció este 11 de marzo que interpuso una denuncia en la Fiscalía por hostigamiento en redes sociales.

La asambleísta Mónica Palacios anunció este 11 de marzo que interpuso una denuncia en la Fiscalía por hostigamiento en redes sociales. En un video difundido en sus cuentas oficiales, la legisladora señaló directamente a La Data, a la que acusó de sostener una campaña sistemática de agresiones en su contra.

“La crítica política es legítima en democracia, pero el hostigamiento, los ataques personales y la violencia no lo son. Durante meses he sido objeto de una campaña sistemática de agresiones por parte de 'La Data'. Quiero ser clara, aquí no ha existido un debate de ideas, lo que ha existido es un intento constante de desacreditarme como mujer”, expresó Palacios.

Según la legisladora, las publicaciones incluyen insinuaciones misóginas, burlas sobre su apariencia y contenidos destinados a ridiculizar su imagen pública. En el video se muestran capturas de publicaciones generadas con inteligencia artificial, donde se le atribuyen calificativos peyorativos. “Eso no es periodismo ni opinión, eso es violencia”, enfatizó.

"No lo hago por mí"

Palacios recalcó que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede convertirse en una licencia para discriminar, insultar o incitar al odio. Por esa razón, dijo, decidió presentar la denuncia para que los hechos sean investigados y se determinen responsabilidades.

“No lo hago por mí, lo hago porque ninguna mujer que participe en política debería ser humillada, atacada u hostigada por el simple hecho de ser mujer”, afirmó. La legisladora correísta insistió en que su caso refleja un patrón de violencia política de género que se repite en el país, especialmente contra mujeres que ejercen funciones de fiscalización.

Denuncias similares realizadas por Palacios

No es la primera vez que Palacios recurre a instancias judiciales para denunciar violencia política de género. El pasado 24 de febrero, la legisladora presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira. Según Palacios, las declaraciones de Rovira —quien la calificó de “desquiciada” y “tipeja” en entrevistas y publicaciones en redes sociales— constituyen un ataque directo a su labor de fiscalización

El conflicto se intensificó tras una entrevista concedida por Rovira a la emisora i99 el 26 de enero, donde cuestionó públicamente a la legisladora. A ello se sumaron mensajes en la red social X, en los que la ministra sugirió que Palacios “no sea que quiera meterse a robar a tu casa”.

Palacios argumentó que estos insultos son una respuesta a su trabajo de control político y reflejan la falta de gestión del gobierno de Daniel Noboa. “Cuando responde una fiscalización con insultos, lo único que demuestra no es autoridad, sino su falta de gestión”, señaló en su denuncia.

