Operativo marítimo Ecuador: hallan 1,6 toneladas de drogas a 130 millas de la costa

Un operativo de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador permitió localizar 67 bultos de droga

Un cargamento de aproximadamente 1,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fue localizado en alta mar.

Un cargamento de aproximadamente 1,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fue localizado en alta mar durante un operativo de control marítimo realizado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. El hallazgo se produjo en la Zona Económica Exclusiva, a unas 130 millas náuticas de la costa ecuatoriana.

La operación se ejecutó tras información de inteligencia obtenida en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, que permitió ubicar el cargamento durante patrullajes destinados a vigilar los espacios acuáticos del país.

Durante la intervención, las autoridades encontraron 67 bultos con sustancias ilícitas, que habrían sido arrojados al mar por organizaciones vinculadas al narcotráfico al verse presionadas por los controles marítimos.

El operativo fue desarrollado por las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de la Armada del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador. Las acciones se enmarcan en las operaciones que ejecuta el Estado para enfrentar el tráfico de drogas en las rutas marítimas.

Los operativos navales han permitido interceptar embarcaciones y cargamentos que intentan salir desde la costa ecuatoriana. Cortesía

El mar: el aliado de las bandas criminales

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos se produce en medio de un contexto en el que las organizaciones narcotraficantes utilizan el mar como una de las principales rutas para movilizar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales, especialmente hacia Centroamérica y Norteamérica.

En los últimos años, los operativos navales han permitido interceptar embarcaciones y cargamentos que intentan salir desde la costa ecuatoriana o transitar por aguas cercanas al país, un fenómeno asociado al creciente uso del territorio ecuatoriano como punto de acopio y salida de drogas.

El cargamento incautado fue trasladado a territorio nacional para las pericias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar la organización criminal responsable y el destino final de la droga.

