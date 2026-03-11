Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Un cargamento de aproximadamente 1,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fue localizado en alta mar
Un cargamento de aproximadamente 1,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fue localizado en alta mar.Cortesía

Operativo marítimo Ecuador: hallan 1,6 toneladas de drogas a 130 millas de la costa

Un operativo de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador permitió localizar 67 bultos de droga

Un cargamento de aproximadamente 1,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fue localizado en alta mar durante un operativo de control marítimo realizado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. El hallazgo se produjo en la Zona Económica Exclusiva, a unas 130 millas náuticas de la costa ecuatoriana.

(Te invitamos a leer: Policía de Ecuador y DEA incautan media tonelada de cocaína en Panamá)

La operación se ejecutó tras información de inteligencia obtenida en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, que permitió ubicar el cargamento durante patrullajes destinados a vigilar los espacios acuáticos del país.

Durante la intervención, las autoridades encontraron 67 bultos con sustancias ilícitas, que habrían sido arrojados al mar por organizaciones vinculadas al narcotráfico al verse presionadas por los controles marítimos.

El operativo fue desarrollado por las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de la Armada del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador. Las acciones se enmarcan en las operaciones que ejecuta el Estado para enfrentar el tráfico de drogas en las rutas marítimas.

RELACIONADAS
Los operativos navales han permitido interceptar embarcaciones y cargamentos que intentan salir desde la costa ecuatoriana.
Los operativos navales han permitido interceptar embarcaciones y cargamentos que intentan salir desde la costa ecuatoriana.Cortesía

El mar: el aliado de las bandas criminales

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos se produce en medio de un contexto en el que las organizaciones narcotraficantes utilizan el mar como una de las principales rutas para movilizar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales, especialmente hacia Centroamérica y Norteamérica.

(Te puede interesar: Detenido un miembro de Los Lobos en Babahoyo: se incautan drogas y 11 celulares)

El presidente Daniel Noboa y otros mandatarios de la región junto a Donald Trump, luego de la firma del Compromiso con la lucha contra actividades delictivas de los carteles, en Miami.

La cumbre de Miami no es ideológica. ¿Se puede creer?

Leer más

En los últimos años, los operativos navales han permitido interceptar embarcaciones y cargamentos que intentan salir desde la costa ecuatoriana o transitar por aguas cercanas al país, un fenómeno asociado al creciente uso del territorio ecuatoriano como punto de acopio y salida de drogas.

El cargamento incautado fue trasladado a territorio nacional para las pericias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar la organización criminal responsable y el destino final de la droga.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reforma en la Asamblea busca proteger a mujeres en maternidad tras la muerte del hijo

  2. Precios de gasolinas y diésel en Ecuador: ¿Por qué no pueden subir más allá del 5 %?

  3. Emelec vs Orense: precio y entradas de la despedida de Jaime Ayoví en el Capwell

  4. Tabaco en Milagro: Esto dice la ordenanza que establece espacios 100 % libres de humo

  5. Alcalde de Durán aparece y da una explicación de la falta de agua potable en Durán

LO MÁS VISTO

  1. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  2. ¿Cuánto dinero gana Barcelona por pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

  3. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

  4. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  5. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

Te recomendamos