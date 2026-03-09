Detenido un miembro de Los Lobos en Babahoyo: se incautan drogas y 11 celulares

En el inmueble se identificó un inmueble donde operaba una red de microtráfico

Un operativo permitió la captura de un presunto integrante del grupo criminal Los Lobos.

Un operativo ejecutado por la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, permitió la captura de un presunto integrante del grupo criminal Los Lobos en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

(Te invitamos a leer: Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo")

De acuerdo con información militar, tras labores de inteligencia se identificó un inmueble donde operaba una red de microtráfico. Durante el registro del domicilio fue aprehendido Gustavo Adolfo, señalado como miembro activo de Los Lobos y presunto distribuidor de sustancias sujetas a fiscalización.

Evidencias incautadas

Paquetes de marihuana

34,6 gramos de marihuana dosificada

43,2 gramos de pasta base de cocaína

5,8 gramos de clorhidrato de cocaína

11 dispositivos móviles

Dinero en efectivo

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes.

RELACIONADAS Fuerzas Armadas desmantelan centro de operaciones de Los Lobos en Quevedo

Se identificó un inmueble donde operaba una red de microtráfico Cortesía

La cooperación internacional contra crimen organizado

El presidente Daniel Noboa señaló que la cooperación con entidades internacionales ha fortalecido las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en Ecuador. Afirmó que, pese a los obstáculos que enfrenta la región para controlar la producción de drogas, estas alianzas se han mantenido y ampliado.

(Te puede interesar: La herencia criminal de alias El Mencho divide a Lobos y Choneros)

Amanda y Tamia Villavicencio desmienten a alias Pipo: "Carece de pruebas válidas" Leer más

Noboa destacó que varios países han optado por apoyar a Ecuador “trabajando codo a codo” con las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Asimismo, insistió en que el país libra una guerra contra el narcotráfico a pesar de no ser productor de estupefacientes. “Estamos enfrentando una guerra contra el narcotráfico, una que no existiría si hubiera control en el origen de la producción”, manifestó el mandatario durante su intervención.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ