La herencia criminal de alias El Mencho divide a Lobos y Choneros

Puertos, contactos y cargamentos se convierten en el nuevo campo de batalla entre bandas criminales

La muerte de alias El Mencho traerá nuevos liderazgos y posiciones entre las bandas aliadas.

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cierra el ciclo del líder que transformó el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una potencia criminal con alcance continental.

Su ascenso estuvo marcado por una estrategia de expansión acelerada, basada en el uso sistemático de la violencia, la captura de corredores estratégicos y la creación de redes logísticas que conectaron zonas de producción de cocaína con puertos del Pacífico.

Oseguera Cervantes no solo dirigía un cartel: diseñó un modelo de operación descentralizado, con mandos regionales autónomos, capaces de negociar con proveedores sudamericanos y con bandas locales en países de tránsito.

Así, el CJNG pasó de ser una escisión del Cartel de Sinaloa a un actor que disputó territorios y rutas en México y extendió su influencia hacia Centroamérica y Sudamérica. Ecuador se volvió un eslabón clave, por su ubicación entre Colombia y Perú (los mayores productores de cocaína) y por la vulnerabilidad de sus puertos.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. EFE

¿Qué ocurre en los puertos marítimos del país?

Procesos judiciales y reportes policiales han documentado vínculos operativos con Los Choneros, organización que facilitó la salida de cargamentos desde Guayaquil y Esmeraldas. La relación incluyó intercambio de armas, contratación de sicarios y uso de empresas fachada para camuflar el tráfico de droga en contenedores de exportación legal.

La advertencia más clara sobre el escenario posterior a la muerte de El Mencho proviene de Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA: “Cuando cae un líder, suelen emerger dos o tres facciones que entran en una guerra interna por el control del cartel. Eso está sucediendo ahora con el Cartel de Sinaloa, y es posible que ocurra lo mismo con el Cartel Jalisco (de El Mencho). Si eso pasa, habrá más violencia. Por ahora no espero cambios drásticos. Todo depende de lo que haga México”.

Para Vigil, el punto decisivo no es la figura del capo, sino el golpe a la estructura criminal. “Si atacan la infraestructura del cartel (su logística, finanzas, comunicaciones y mandos medios), sí habrá impacto. Si el objetivo es solo eliminar al líder, nada cambiará. Cuando capturan o muere un jefe, alguien lo reemplaza rápidamente”. Esa dinámica explica por qué organizaciones como el CJNG sobreviven a pérdidas simbólicas y continúan operando con nuevos liderazgos.

El consultor mexicano en seguridad David Saucedo sostiene que la muerte de Oseguera Cervantes no provocó un colapso inmediato, sino la consolidación de una dirigencia colegiada integrada por los cuatro principales comandantes del CJNG. Este comité (que toma decisiones por mayoría) sería responsable de las operaciones actuales y de los recientes episodios de narcoterrorismo en México.

Saucedo advierte que el intento de imponer un nuevo líder único podría generar fracturas internas, aunque no de manera inmediata. La presión simultánea de autoridades y carteles rivales actúa como una amenaza externa que mantiene cohesionados a los mandos, retrasando una ruptura que podría tardar más de un año en manifestarse.

Desde Ecuador, el impacto se mide en términos de alianzas y control de rutas. Vigil considera que un debilitamiento real del CJNG podría reducir su presencia en el país, para concentrarse en México. “Eso sí puede mover el tablero en Ecuador”, analiza.

En ese escenario, habría menos presión por controlar Guayaquil y Esmeraldas, y una disminución de los vínculos con Los Choneros u otras bandas, mientras el cartel prioriza su supervivencia en su territorio de origen.Sin embargo, “es posible que haya rupturas de alianzas, pero depende del daño real a su infraestructura. Sin golpearla, no habrá cambios. Si la dañan, sí”.

Incautación El jefe del Ejército informó que en el lugar donde se resguardaba El Mencho, encontraron armas largas, municiones y dos lanzacohetes.



El director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, considera que la influencia del CJNG en Ecuador nunca se estructuró bajo una alianza rígida, a diferencia de la relación histórica entre el Cartel de Sinaloa y Los Choneros.

Es posible que haya rupturas de alianzas, pero depende del daño real a la infraestructura del Cartel Jalisco Nueva Generación. Sin golpearla, no habrá cambios. Si la dañan, sí. Mike Vigil Exdirector de operaciones de la DEA

En el caso del CJNG, explica que las conexiones se dieron bajo un esquema “del mejor postor”, en el que Los Lobos y otros grupos que conformaron la Alianza Nueva Generación en 2021 ocuparon un papel relevante tras su ruptura con Los Choneros. Rivera advierte que Ecuador atraviesa un proceso de fragmentación criminal, y que una eventual división interna del CJNG podría profundizar ese fenómeno.

Nuevas alianzas entre facciones locales y externas competirían por rutas y territorios vinculados al tráfico de cocaína hacia Centroamérica y México, generando un escenario propicio para que la violencia se intensifique.

El balance es cauteloso. Vigil concluye que los efectos no serán inmediatos. “Ecuador seguirá con problemas de seguridad por su posición estratégica entre Colombia y Perú. Además, hay grupos locales y presencia de (el cartel de) Sinaloa. Si no se destruye la infraestructura del Cartel de Jalisco, todo seguirá igual de peligroso. La clave es golpear esa estructura, no solo a su líder”.

La muerte de El Mencho cierra una etapa, pero el pulso del narcotráfico regional dependerá de si los Estados logran desmontar o no el andamiaje financiero y logístico que él dejó en pie. Durante mucho tiempo se conoció que Oseguera Cervantes contaba con una red de protección tanto en zonas rurales como urbanas de Jalisco, en el occidente de México. Ese respaldo le permitió mantener libertad de movimientos y continuar con sus operaciones. Muchas veces logró evadir los operativos y cercos montados por las autoridades.

