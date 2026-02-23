México confirma 25 militares fallecidos tras operativo contra El Mencho

El secretario de Seguridad informó que 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos

25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos registrados el domingo en distintos estados del país.

México enfrenta una de las jornadas más violentas de los últimos años tras el operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes 23 de febrero que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos registrados el domingo en distintos estados del país.

Los ataques se produjeron como reacción del crimen organizado al operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas federales abatieron al capo más buscado de México y uno de los más perseguidos por Estados Unidos. La violencia se extendió rápidamente a entidades como Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, con bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a gasolineras.

Balance oficial de víctimas y detenidos

Durante la conferencia de prensa presidencial, García Harfuch detalló que además de los 25 militares fallecidos, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal de Jalisco también perdieron la vida. En total, se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, seis de ellas en Jalisco.

El funcionario informó que 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras de siete estados, mientras que 30 miembros del CJNG murieron en los enfrentamientos. En Michoacán, se contabilizaron 15 ataques armados que dejaron 15 efectivos heridos de corporaciones estatales y locales.

La magnitud de la violencia obligó a suspender temporalmente el transporte público en varias zonas y a instalar mesas de seguridad permanentes en coordinación con autoridades federales y estatales.

Bloqueos en la vías

El secretario de Seguridad explicó que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La mayoría de los bloqueos fueron retirados y, según Harfuch, al finalizar el día ya no se reportaban nuevos hechos violentos.

Las fuerzas de seguridad, en cooperación con autoridades locales, trabajaron para contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía y restablecer la movilidad. “Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en proceso de liberación total”, aseguró el funcionario.

