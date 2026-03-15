Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump en plena gala de los Óscar 2026

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 volvió a convertirse en un espacio donde el cine y la política coincidieron en el escenario. Durante la gala, el comediante y conductor Jimmy Kimmel utilizó su intervención para realizar comentarios sobre el contexto internacional y lanzar bromas dirigidas al expresidente estadounidense Donald Trump.

Kimmel fue el encargado de presentar las categorías de Mejor Cortometraje Documental y Mejor Documental, dos apartados que tradicionalmente abordan temas sociales y políticos. En ese momento, el presentador habló sobre el papel del documental en la narración de historias vinculadas con la realidad.

“Escuchamos sobre coraje en este tipo de programas, pero contar historias que realmente nos representen y la gente arriesgue su vida para contarlas, es algo muy especial”, dijo el comediante durante su intervención.

ALL THE EMPTY ROOMS wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations #Oscars pic.twitter.com/coBs5EDKHp — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Luego añadió un comentario que generó reacciones entre el público presente en la ceremonia. “Como ustedes saben, hay algunos países cuyos líderes no permiten la libertad de expresión. No se me permite decir cuáles, pero digamos que Norcorea y CBS”, señaló en tono de broma.

Durante ese segmento también se anunciaron los ganadores de las categorías documentales. El premio a Mejor Cortometraje Documental fue para All the Empty Rooms, dirigido y producido por Joshua Seftel. La producción sigue la historia de Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp mientras recorren Estados Unidos para honrar la memoria de las habitaciones de niños que murieron en tiroteos escolares.

La broma hacia Melania Trump

Más tarde, Kimmel anunció al ganador de Mejor Documental, reconocimiento que fue para Mr Nobody Against Putin, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin. El proyecto muestra el trabajo de Talankin en una escuela de Karabash, un pueblo minero cercano a los montes Urales, mientras documenta el impacto de la guerra ruso-ucraniana y las acciones del gobierno de Vladimir Putin para influir en la opinión pública.

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Tras revelar al ganador, Kimmel volvió a hacer referencia a Donald Trump con otra broma durante la ceremonia. “Oh, Dios, él seguro estará enojado porque su mujer no estuvo nominada por esto”, comentó en alusión al documental reciente protagonizado por Melania Trump.

La intervención del presentador se sumó a la tradición de los Óscar como un escenario donde algunos artistas utilizan sus discursos para abordar temas políticos y sociales ante una audiencia global.

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