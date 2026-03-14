Ideas fáciles para una Óscar Party en Ecuador: Cuándo y dónde ver la gala 2026

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre

Las películas nominadas al Óscar 2026 están en streaming.

La noche de los Premios Oscar siempre tiene algo de ritual entre cinéfilos: debates sobre quién ganará, comentarios sobre los vestidos de la alfombra roja y predicciones sobre las categorías más importantes. En los últimos años, además, una tendencia se ha popularizado en redes sociales —especialmente en TikTok—: organizar pijamadas temáticas para ver los Oscar con amigos, snacks y juegos inspirados en el cine.

La idea es simple, convertir la transmisión de la gala en un evento social desde casa. En ciudades como Guayaquil, donde reunirse con amigos para ver películas ya es parte de la cultura urbana, cada vez más grupos organizan su propia Òscar Party para seguir en vivo la noche más importante de Hollywood.

Si estás pensando en hacerlo este año, aquí tienes algunas ideas para organizar una pijamada perfecta para ver los Óscar 2026.

¿Cuándo son losÓscar 2026.?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reunirá a las principales figuras del cine mundial para premiar a las mejores producciones del último año.

Para el público ecuatoriano, los horarios serán:

18:00 – Inicio de la alfombra roja

19:00 – Inicio de la ceremonia oficial

Los horarios corresponden a la hora de Ecuador continental.

¿Dónde ver los Oscar 2026 en Ecuador?

Los fanáticos del cine podrán seguir la gala en vivo a través de:

TNT Latin America, que transmitirá la ceremonia completa con comentarios en español.

Max (streaming), que también ofrecerá la transmisión en vivo para suscriptores.

Ambas plataformas suelen emitir tanto la alfombra roja como la ceremonia principal, por lo que es ideal conectarse desde temprano para ver la llegada de las celebridades.

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1. Prepara la ficha con los nominados de los Óscar

Una de las tradiciones más divertidas de las Oscar Party es hacer predicciones.

Imprime una hoja con las categorías principales, mejor película, actor, actriz, director o película internacional, y pide a cada invitado que marque sus favoritos.

Quien acierte más resultados puede ganar un premio simbólico, como una pequeña estatuilla dorada o elegir la próxima película para la siguiente pijamada.

2. Convierte tu sala en un mini cine

Para crear el ambiente perfecto: coloca cojines, mantas y pufs en el suelo, baja las luces o usa iluminación cálida. Si tienes proyector, úsalo para simular una sala de cine

Un detalle divertido es improvisar una alfombra roja en la entrada para que tus amigos lleguen “como estrellas”.

3. Snacks con sabor guayaquileño

Toda pijamada necesita comida. Puedes combinar clásicos del cine con sabores locales:

canguil con mantequilla

mini bolones de verde

nachos con guacamole

brownies o chocolates

cerveza, vino o cócteles simples

La mezcla entre snacks de cine y comida ecuatoriana hace que la reunión tenga identidad propia.

4. Dress code: pijama glamurosa

Una tendencia que también se viralizó en TikTok es el concepto de pijama glam. Los invitados llegan en pijama, pero con algún detalle elegante o divertido:

pantuflas brillantes

mascarillas faciales

coronas o accesorios dorados

La idea es mantener la comodidad de la pijamada con un toque de glamour digno de Hollywood. Una idea perfecta para pasar la primera noche del toque de queda.

5. Decoración estilo Hollywood

No hace falta gastar mucho para ambientar la casa:

estrellas doradas de cartulina o fomix

globos negros y dorados

posters de películas nominadas

una pequeña estatuilla decorativa como centro de mesa

Estos detalles ayudan a recrear el espíritu de la noche más importante del cine.

6. Crea tus propios premios entre amigos

Además de las categorías oficiales, pueden inventar premios divertidos durante la noche:

mejor comentario sobre la gala

mejor reacción a un discurso

mejor pijama

Esto mantiene el ambiente activo durante toda la transmisión.

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7. Termina la noche con una película

Cuando termina la ceremonia, muchos todavía tienen ganas de seguir hablando de cine. Una buena idea es cerrar la noche viendo una de las películas nominadas o un clásico ganador del Òscar. Así, la pijamada se convierte en una verdadera maratón cinéfila entre amigos.

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