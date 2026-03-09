Cuándo son los Premios Óscar 2026: horario y dónde ver la ceremonia en Ecuador

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se podrá ver por TV por cable y streaming

La temporada de premios en Hollywood llega a su cierre con la entrega de los Premios Oscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizará la edición número 98 de la gala el domingo 15 de marzo de 2026 y se podrá ver en Ecuador por canales digitales.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, sede habitual de la premiación. La jornada incluirá la alfombra roja previa, donde actores, directores y figuras del cine llegarán antes del inicio del evento.

Cuándo son los Premios Oscar 2026

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026 y marca el cierre de la temporada de premios de la industria del cine. Como ocurre cada año, la Academia reconocerá a las producciones, actuaciones y trabajos técnicos del último periodo cinematográfico.

Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo en Ecuador

La gala tendrá varias opciones de transmisión para el público. En televisión por cable, los Premios Oscar 2026 se emitirán a través del canal TNT, con comentarios y doblaje en español. También podrán seguirse en TNT Series, que transmitirá la ceremonia en inglés.

En plataformas digitales, el evento estará disponible en Max, servicio de streaming que ofrecerá la gala completa en vivo para los usuarios con suscripción activa. En Ecuador el evento inicia a las 16:00.

Quién conducirá los Premios Oscar 2026

La ceremonia será conducida por el presentador estadounidense Conan O’Brien, quien regresa como anfitrión por segundo año consecutivo.

Durante la noche también participarán figuras del cine encargadas de entregar los premios en distintas categorías. Entre los nombres confirmados están Javier Bardem, Demi Moore, Chris Evans y Zoe Saldaña.

Películas y nombres que marcan la temporada

Entre los títulos que concentran atención en esta edición aparece la película 'Sinners', que lidera la lista con 16 nominaciones.

En la categoría de actuación destaca Timothée Chalamet, quien alcanza su tercera nominación al premio a Mejor Actor.

Música y cobertura digital de la gala

La música también formará parte de la ceremonia. Durante la gala se presentarán canciones nominadas a Mejor Canción Original, entre ellas 'Golden', interpretada por el grupo de K-pop HUNTR/X, y 'I Lied to You', interpretada por Miles Caton.

Además de la transmisión televisiva y en streaming, la Academia realizará cobertura digital durante la noche. A través de sus cuentas en YouTube, TikTok e Instagram, el público podrá seguir clips con los momentos de la ceremonia y el anuncio de los ganadores.

