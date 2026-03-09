Deslave durante intensas lluvias deja un fallecido en el cantón La Maná

Las fuertes precipitaciones registradas la noche del domingo en La Maná provocaron inundaciones

Las intensas lluvias registradas la noche del domingo 8 de marzo en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi dejaron varias emergencias en el cantón La Maná. Entre las afectaciones más graves se reporta el fallecimiento de un hombre, presuntamente a causa de un deslave ocurrido en el ingreso a la zona urbana.

Ciudadanos que transitaban por la vía estatal E-30, que conecta La Maná con Zumbahua y Latacunga, se percataron de la presencia de un cuerpo sin vida atrapado entre el lodo y la vegetación. La víctima fue descubierta la mañana de este lunes, un hombre aún no identificado, se encontraba parcialmente cubierto por tierra.

Según testigos, junto al cuerpo se encontró un machete y una mochila, mientras que de manera preliminar se presume que el hombre habría intentado resguardarse de la lluvia bajo un plástico durante la noche, momento en que se produjo el deslave.

Intervención de organismos de socorro

Tras el hallazgo, personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cadáver, con el fin de trasladarlo para los procedimientos legales correspondientes.

Intensas lluvias han generado daños en las vías. Cortesía

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y ningún familiar se ha acercado a reconocer el cuerpo, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su identidad.

Este hecho se convierte en la segunda víctima mortal de la temporada invernal en la provincia. El pasado 15 de febrero, un deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad de Chicho, en la parroquia Zumbahua, provocó la muerte de un niño de ocho años.

Lluvias provocan daños y comunidades incomunicadas

Las lluvias también han generado múltiples afectaciones en el cantón. Viviendas inundadas, puentes dañados y más de un centenar de personas aisladas forman parte del balance preliminar de la emergencia.

El alcalde de La Maná, Hipólito Carrera, realizó un recorrido por varios sectores para verificar los daños ocasionados por el temporal y coordinar acciones de respuesta junto a los equipos técnicos municipales.

Desde el Municipio se informó que varios accesos colapsaron debido a las lluvias y tormentas registradas en las últimas horas, lo que ha dejado incomunicadas algunas zonas tanto para el tránsito vehicular como peatonal.

Además, la captación del sistema de agua potable presenta afectaciones, por lo que se recomendó a la población abastecerse de agua mientras se realizan las evaluaciones técnicas y los trabajos para restablecer el servicio.

Sectores con restricciones de movilidad

Las autoridades locales solicitaron a la ciudadanía extremar precauciones y evitar desplazarse hacia sectores que presentan riesgos debido a deslizamientos o daños en la infraestructura vial. Entre las zonas afectadas se encuentran San Pablo de la Cruz, La Playita (vía Estero Hondo), La Envidia, el barrio El Masa y el sector El Portón de Jesús.

Mientras continúan las inspecciones técnicas, se recomienda utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir nuevos incidentes durante la temporada invernal.

