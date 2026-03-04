Inundaciones en Milagro: Comerciantes hundidos entre pérdidas y falta de ayuda

Decenas de locales permanecen cerrados debido a las inundaciones. La ciudad está anegada con y sin lluvias

Desolación. El panorama es complejo para los propietarios de los locales.

Recorrer el cantón Milagro es constatar cómo la actividad comercial se apaga lentamente por los efectos del invierno. Las lluvias persistentes, las inundaciones prolongadas y la ausencia de soluciones estructurales para drenar el agua han convertido varios sectores de la ciudad en zonas de alto riesgo para cientos de comerciantes.

Uno de los puntos más críticos se ubica en los alrededores del Hospital León Becerra. En al menos 20 cuadras, el agua permanece estancada con niveles que alcanzan hasta un metro, incluso cuando no está lloviendo. En los momentos más severos, el nivel habría llegado a metro y medio, anegando viviendas y locales comerciales, reportan los afectados.

Comerciantes denuncian pérdidas y cierre de locales

“El agua se me metió hasta el local y se me mojó gran parte de la mercadería”, “Se me dañaron equipos de medicina”, “La refrigeradora se me quemó y me quedé sin poder trabajar”, relatan comerciantes que enfrentan pérdidas significativas en sus inversiones. El impacto no solo es material, también se traduce en jornadas completas sin facturación y en una clientela que ha dejado de llegar.

En la calle Torres Causana, donde operan nueve establecimientos vinculados al área de la salud (consultorios, laboratorios y venta de insumos médicos), apenas uno permanece abierto. Aun así, la afluencia es mínima.

“La gente no viene porque las calles están inundadas. Imagínese, vienen personas a ser atendidas, pero normalmente vienen convalecientes, en silla de ruedas o con dificultades para caminar. ¿Cómo van a llegar si ni yo que estoy buena y sana puedo hacerlo?”, cuestionó Narcisa Tixi, administradora de un consultorio médico.

La mujer asegura que continúa atendiendo porque tiene citas programadas, aunque reconoce que la situación es insostenible. “A veces debo venir solo por dos y hasta un paciente. Yo entiendo a los que cierran. No es negocio estar abierto todo el día sin tener ingresos y con riesgos de caídas”, lamentó.

Medidas. Ante la falta de pacientes, algunos locales optan por cerrar sus puertas. ALEX LIMA

Inundación impide ver huecos y provoca riesgos

Durante un recorrido por la zona se evidencian baches cubiertos por agua, alcantarillas destapadas y malos olores persistentes. Son los propios vecinos quienes han colocado cintas de peligro para advertir sobre huecos y desniveles en aceras y calzadas. El tránsito vehicular es casi inexistente y quienes se arriesgan lo hacen con temor a sufrir daños mecánicos.

“Carros sí es imposible que pasen. Nadie lo hace, aquí solo se accede caminando, pero con mucho riesgo de caer en un hueco”, señaló Maelo Sotomayor, propietario de un negocio de accesorios para vehículos.

Explicó que mantiene abierto su local porque reside en el mismo inmueble. “En una lluvia de una madrugada tuve que correr a llevarme mis cosas al piso de arriba, porque se me estaba entrando el agua. Estoy atendiendo a medias y sin mis trabajadores porque yo solo me basto”, relató.

La gente no viene porque las calles están inundadas. Imagínese, vienen personas a ser atendidas, pero normalmente vienen convalecientes, en silla de ruedas o con dificultades para caminar Narcisa Tixi

​administradora de local

Las afectaciones se replican en otras calles del cantón, donde la mayoría de negocios operan con pérdidas o han optado por cerrar temporalmente. “Las pérdidas son millonarias, mucha gente lleva días sin abrir y esto se pondrá peor”, expresó Harold Casanova, dueño de un local de comidas en la calle Enrique Valdés, quien dijo que no ha atendido durante toda la semana. “¿Abrir para qué? ¿Para que se dañe la comida y pague días de trabajo para vender uno o dos platos? Más gano en mi casa con mi familia”, expresó.

En algunos tramos, viviendas lucen abandonadas. Según explicaron los vecinos, varias familias optan por trasladarse donde parientes antes de que el invierno los complique más. “Ya ellos saben cómo es. Por eso, antes del invierno se van donde familiares y dejan todo a salvo. Es una buena idea”, comentó Delia Rodríguez.

En el centro de Milagro, la actividad comercial resiste mientras el clima lo permite. Sin embargo, comerciantes advierten que el panorama es frágil: cada lluvia implica el riesgo de nuevas anegaciones y otra paralización de ventas. Además, la concentración improvisada de vendedores ha generado desorden.

Complicaciones. Una mujer embarazada camina entre el agua para ser atendida. ALEX LIMA

Comerciantes de Milagro claman por ayuda

Los reclamos apuntan a la necesidad de un plan integral de drenaje y mantenimiento permanente. “Exigimos a las autoridades un plan real para salvar a los comerciantes. La ciudad está perdiendo. Necesitamos que hagan algo por nosotros”, manifestó María José Cobeña.

Luis García, otro comerciante, pidió que la ayuda institucional sea equitativa. “Vemos que la Prefectura fue, pero solo estuvo en las zonas marginales de Milagro. Está bien que ayude, pero también pedimos que venga acá al músculo económico de Milagro, donde la estamos pasando mal”, argumentó.

Con cada lluvia, el nivel del agua vuelve a subir y, con él, la incertidumbre de cientos de familias que dependen del comercio para subsistir. En Milagro, el invierno no solo inunda calles sino que también llena de pérdidas a los comerciantes.

