Lluvias provocan inundación en Posorja

El ECU 911 coordinó la atención en el recinto San Juan tras el desbordamiento de un río provocado por las lluvias

Las lluvias en Guayaquil continúan generando estragos en diferentes localidades, especialmente en la zona costera. La mañana de este sábado 28 de febrero, pasadas las 09:00, se reportó una inundación en Posorja, parroquia rural del Puerto Principal.

El ECU 911 recibió la alerta desde el recinto San Juan, donde las precipitaciones provocaron el desbordamiento de un río, afectando varias zonas del sector.

¿Qué pasó en Posorja tras las lluvias de este 28 de febrero?

Desde el centro operativo de Samborondón, el ECU 911 informó que se coordinó la atención con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional.

Las instituciones activadas trabajan, hasta el cierre de esta nota, en el sitio y confirmaron el desbordamiento del río en el recinto San Juan.

Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales de gravedad ni personas heridas, aunque las labores de monitoreo continúan en el área.

#Guayaquil | En la parroquia Posorja recinto San Juan, se recibió una alerta ciudadana que, debido a las lluvias registradas, el sector se encuentra inundado.



Desde el #ECU911 se coordinó la atención con @Riesgos_Ec y @PoliciaEcuador.



Otros sectores afectados por lluvias en Guayaquil

Un día antes, el viernes 27 de febrero, la cuenta oficial de Segura EP informó sobre diversas novedades registradas en Guayaquil como consecuencia de las lluvias.

Entre los sectores intervenidos constan Cristo del Consuelo y la ciudadela Simón Bolívar, donde fue necesario desplegar unidades de Emapag e Interagua para atender acumulaciones de agua y prevenir mayores afectaciones.

