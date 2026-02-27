¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

La audiencia se desarrollará en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito

Jubilados de Guayaquil presentaron una acción similar que fue negada por el juez.

La devolución del IVA vuelve hoy al centro del debate. Este 27 de febrero de 2026, a las 09:00, está previsto que se desarrolle una diligencia clave dentro de la acción de protección presentada por los pagos atrasados a adultos mayores y personas con discapacidad, un tema que aún afecta a miles de beneficiarios en Ecuador.

La audiencia se desarrollará en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, donde el juez David Patricio Suasnavas deberá escuchar los argumentos de los accionantes y de las entidades demandadas.

El reclamo: devoluciones fuera de plazo

La acción de protección fue presentada en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el argumento de que no se están cumpliendo los plazos legales para la devolución del IVA.

La ley tributaria establece que el reintegro debe realizarse en un plazo que va entre 60 y 90 días desde la solicitud. Sin embargo, según los demandantes, existen casos pendientes desde septiembre de 2025, sin que los recursos hayan sido acreditados.

El recurso fue impulsado por representantes de jubilados y afiliados, quienes sostienen que el retraso vulnera derechos constitucionales de grupos prioritarios, dado que estos montos son destinados principalmente a cubrir medicamentos, alimentación y gastos básicos.

¿Qué está en juego en la audiencia de hoy?

Si el juez acepta la acción de protección, la decisión podría obligar a las instituciones a regularizar los pagos pendientes y sentar un precedente para otros beneficiarios que atraviesan la misma situación.

Una audiencia como esta ya se presentó en Guayaquil, pero el pasado 8 de diciembre de 2025, una jueza negó este recurso. Según alegó, no existió vulneración de derechos. Los afectados apelaron el fallo debido a que su pedido fue negado sin motivación alguna.

