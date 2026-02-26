Fernando Cornejo: cronología de su desaparición pública en Guayaquil

Se rumora sobre su renuncia al Municipio de Guayaquil, pero no hay confirmación. Esta fue su última aparición

Han transcurrido dos semanas desde la última aparición pública de Fernando Cornejo, uno de los funcionarios más visibles de la administración municipal de GuayaquiL que venía siendo encabezada por Aquiles Álvarez.

RELACIONADAS Marcela Aguiñaga revela su verdad sobre el dragado del río Guayas

Su ausencia ocurre en un escenario político marcado por la detención del alcalde y en medio de una creciente tensión institucional de Segura EP. Desde entonces, no ha ofrecido declaraciones, no ha participado en actos oficiales ni ha emitido comunicados que aclaren su situación.

Cronología de la ausencia pública de Fernando Cornejo

El 10 de febrero se produjo la detención de Álvarez, un hecho que reconfiguró de inmediato la dinámica interna del Cabildo. Al día siguiente.

El 11 de febrero, Cornejo compareció ante los medios junto a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel y el entonces secretario municipal David Norero. En esa rueda de prensa manifestó respaldo político al alcalde y llamó a la ciudadanía a movilizarse en su defensa.

El 12 de febrero participó en la marcha convocada tras la detención de Álvarez, pero a diferencia de otras ocasiones no tuvo mayor notoriedad.

El 13 de febrero realizó su última publicación en redes sociales, relacionada con actividades de Circular EP. Ese mismo día comenzó a difundirse en plataformas digitales una carta con su presunta renuncia al cargo de Director General de Gestión Ejecutiva, documento que incluía un sello de recibido, aunque sin confirmación oficial posterior.

El 15 de febrero se ejecutó un allanamiento en Segura EP, empresa pública en la que Cornejo ejercía funciones directivas. Sobre este tema nunca se pronunció pese a el ser presidente del Directorio.

Desde entonces no se han registrado apariciones públicas suyas. Este 26 de febrero se cumplen 14 días sin que el funcionario intervenga en actos institucionales o comparezca ante la prensa.

Esta fue la última publicación de Fernando Cornejo

#CircularEP | Como parte del Plan Escuelas Circulares, llegamos a la Escuela Fiscal Juan Tanca Marengo, en el sur de la ciudad, junto a Juan Pueblo y Capitán Circular, para enseñar a niñas y niños que separar correctamente los residuos desde casa es clave para cuidar nuestro… pic.twitter.com/ahrn2zhQH5 — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) February 13, 2026

El Municipio no ha notificado sobre alguna salida de sus cargos Cornejo

"Intentan secuestrar a Guayaquil", denuncia el abogado del Municipio Leer más

Sobre su paradero circulan múltiples hipótesis, ninguna respaldada por información formal. En el ámbito político se menciona una eventual dimisión, una posible salida del país o un distanciamiento interno dentro del Municipio. Sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento que confirme o descarte estas versiones.

Consultada por este Diario, una fuente municipal admitió no tener claridad sobre su situación. “Está desaparecido, no sabemos nada de él. Nosotros tenemos la misma interrogante”, señaló.

La carta de renuncia difundida el 13 de febrero no ha sido oficializada por el Cabildo ni consta en los canales formales de comunicación. Paralelamente, Cornejo ha mantenido silencio en sus redes sociales, donde solía difundir actividades vinculadas a su gestión operativa.

Este medio solicitó una versión oficial al departamento de Comunicación del Municipio, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Cornejo, hombre clave del Municipio de Guayaquil

Cornejo concentraba cuatro cargos de alto perfil: Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; Presidente del directorio de Segura EP; Presidente de Circular EP; y Director General de Gestión Ejecutiva.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.