Comisión de Salud fiscaliza al IESS Guayas: abastecimiento de medicamentos en 51%

En medio de constantes quejas por falta de medicinas y demoras en la atención, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional sesionó en el Hospital Hospital IESS Los Ceibos para fiscalizar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la provincia del Guayas.

El dato que marcó la jornada fue contundente: el abastecimiento de medicamentos apenas alcanza el 51 % en las 15 unidades médicas de la jurisdicción.

La comparecencia se realizó como parte del proceso de control político a las entidades que integran la Red Pública Integral de Salud.

Cifras importantes sobre el IESS

En cifras oficiales, el IESS atiende en las zonas 5 y 8, que abarcan provincias como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, a 1’839.390 afiliados mediante tres unidades de primer nivel, once de segundo nivel y el hospital de tercer nivel Teodoro Maldonado Carbo.

Las autoridades provinciales señalaron que en enero de 2026 se registraron 308.084 atenciones, un 20,39 % más que en el mismo mes de 2025.

El incremento se refleja en consultas externas, emergencias, hospitalizaciones y cirugías. Desde la administración se argumenta que estas cifras evidencian mayor capacidad operativa. Sin embargo, el aumento en la demanda también tensiona un sistema que no logra cubrir plenamente el suministro farmacológico básico.

En cuanto a insumos, el abastecimiento promedio de dispositivos médicos en Guayas se sitúa en 69 %, mientras que en medicamentos baja al 51 %. A escala nacional, el promedio de medicinas alcanza el 66 %. La brecha provincial revela una realidad desigual dentro del propio sistema de seguridad social y plantea interrogantes sobre la eficiencia de los procesos de compra y distribución.

Presupuesto y nuevas asignaciones

También se indicó que el presupuesto 2026 para las unidades de salud en Guayas asciende a $270 millones, tras reformas que incrementaron la asignación inicial. No obstante, el desafío no es únicamente presupuestario, sino de ejecución oportuna y planificación técnica.

Otro de los puntos abordados fue el acceso a citas médicas. Las autoridades negaron una reducción en los tiempos de consulta y explicaron que se implementó una reconfiguración de agendas para aprovechar el 100 % de la jornada laboral de los profesionales.

Según el reporte, esto ha permitido habilitar más de 4.000 turnos adicionales diarios a escala nacional, principalmente para revisión de exámenes y atenciones de menor complejidad.

